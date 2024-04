El MoMa de Manresa organitza un concert de música clàssica i poesia per Sant Jordi

Aquest dimarts, per la Diada de Sant Jordi, a partir de les 8 del vespre, MoMa Espai Cultural de Manresa ha organitzat un concert de música clàssica i poesia. La música anirà a càrrec del violoncel·lista Guillaume Terrail que tocarà la primera i tercera suite de Bach mentre la Núria Malé, la Berta Torras i la Marta Camprubí reciten poemes entre moviments.

D'entre els poemes recitats es podran escoltar els versos d'Alexandre de Riquer, Joan Salvat-Papasseit, Salvador Espriu, Montserrat Abelló, Vicent Andrés Estellés, Miquel Martí Pol, Josep Costa, Maria Mercè Marçal, Esteve Plantada i Anna Gual. En acabar el concert, els assistents podran gaudir d'una copa de vi.

Guillaume Terrail és violoncel assistent de solista de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. A més de la seva activitat com a músic d'orquestra, realitza concerts com a solista i també amb diverses formacions de música de cambra per tot Europa.

Compra d'entrades

El preu de l'entrada és de 15 euros. És imprescindible reservar plaça amb antelació enviant un correu electrònic a MoMa, trucant al 937 014 920 o presencialment al centre, de 9.30h a 13.30h i de 15.30h a 20 h. Les entrades es podran comprar 30 minuts abans del concert a la recepció del centre.