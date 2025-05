Sor Lucía Caram sobre Lleó XIV: «És un moment d'esperança. Té una visió molt clara de la realitat eclesial i mundial»

"No volem diplomàtics ni polítics, sinó que volem pastors i profetes". Així de taxativa s'ha mostrat la monja manresana Sor Lucía Caram sobre la recent elecció del nou papa de Roma, Lleó XIV. En declaracions a l'ACN, la religiosa s'ha mostrat molt satisfeta amb la tria d'un home "dialogant" que creu que serà "continuista" amb els processos oberts a l'església per Francesc, "però amb el seu propi estil".

La monja ha viscut l'elecció de Robert Prevost amb "esperança", perquè té una visió "molt clara" de la realitat eclesial i mundial. Sor Lucía també ha assenyalat que tot i que l'església americana no estava en la línia de Francesc i és molt conservadora, "difícilment es posaran en contra d'un papa americà".

"Era la primera de les meves apostes", explica la monja Lucía Caram sobre l'elecció de nou papa de Roma, Lleó XIV. Per ella, Robert Prevost era la "certesa" que el nou papa continuaria amb els processos de reforma que va obrir Francesc. Això sí, amb les seves particularitats. "Cadascú té la seva personalitat, però la referència a Francesc és inevitable", ha dit la monja de Manresa.

De fet, Caram ha explicat que Fray Lleó era "el millor amic" de Sant Francesc. I, per tant, l'elecció del nom és tota una declaració d'intencions. En contraposició a altres papes més ben posicionats en les quinieles de mig món, Lucía Caram ha destacat que Prevost tenia molts ingredients per ser escollit: "Era un bisbe nord-americà, però amb el cor a Amèrica Llatina, que coneixia molt bé la cúria i tot el món europeu".

Tot plegat fa que Lleó XIV tingui contrapesos "molt interessants", ha dit la monja. "Podrà acostar el món de l'orgull americà i el missatge de l'Evangeli, perquè (els americans) no voldran anar en contra d'un compatriota seu", ha dit Caram. Cosa que, segons ella, serà una ajuda important per obrir "ponts de diàleg". Lucía Caram veu en Lleó XIV una persona amb una capacitat molt gran "de sumar", i també ha destacat que té una formació acadèmica i intel·lectual "brutals".

La religiosa també ha parlat de l'statu quo a l'Església i el fet que semblava que "ja ho tenien tot manegat", per les felicitacions que es van filtrar a un dels cardenals italians durant els actes previs al conclave. "Es pensaven que havien reconquerit l'Església, però ha quedat molt clar que ni l'Església ni la gent volia això", ha dit en referència a la possible l'elecció de Pietro Parolin com a papa. "El seu problema era que mai havia trepitjat territori i era un home de cúria", ha destacat.

Sobre els reptes que té el nou papa sobre la taula, Lucía Caram ha destacat que el més important és la pau. "Per tots els fronts que hi ha oberts ara", ha dit. De portes endins, per la monja, Lleó XIV haurà de fer front a temes com la participació de la dona a l'Església, la renovació de la cúria vaticana, poder sanar les finances de la institució i, sobretot, continuar amb la tolerància zero en la qüestió dels abusos.

Caram espera poder conèixer el nou papa en un període de temps no gaire llunyà. "Tenim molts amics en comú, amics a Roma que han treballat amb ell", ha explicat. "Crec que el podré conèixer, sobretot per la feina que estem fent a Ucraïna", ha afegit la monja.

Tot i que l'elecció del nou papa li fa molta il·lusió, Sor Lucía ha admès que encara plora la marxa del papa Francesc. "Ha sigut un pare, un amic, un confident. I ara el millor servei que li puc fer al seu llegat és ajudar el seu successor", ha resolt.