El Baxi Manresa busca refer-se dels dos darrers revessos

El Baxi Manresa s'enfronta a l'UCAM Múrcia (diumenge, 18.30h. Movistar Deportes 3) en una jornada que ambdós conjunts haguessin pogut coincidir en una altra localitat i una altra competició. L'ACB preveient la classificació de diversos dels seus representants a la Final Four de la Basketball Champions League va emparellar-los per minimitzar l'impacte en el calendari ACB. Unicaja Màlaga i la Laguna Tenerife seran a Atenes i ja van avançar el seu partit. En canvi, l'eliminació tant de Baxi Manresa com d'UCAM Múrcia fa que el seu duel es jugui en la data prevista. Els bagencs buscaran redreçar el rumb a Múrcia després de dues derrotes seguides i tornar a la zona de play-off.

Diego Ocampo podrà comptar per segona setmana seguida amb les catorze fitxes professionals de la seva plantilla. Álex Reyes i Santi Vescovi van ser la setmana passada els jugadors descartats. El tècnic ho justifica pel fet que només havien fet dos entrenaments amb la resta de companys després de les seves lesions. Aquesta setmana ja tenen més ritme i el tècnic gallec haurà de decidir qui es queda fora de la convocatòria.

La posició de tres està en aquests moments molt poblada al Baxi Manresa. Álex Reyes, Musa Sagnia, Guillem Jou i Armel Traoré poden jugar en aquesta posició. Els aspectes tàctics i les característiques del rival seran claus a l'hora de decidir jugadors descarats i minutatges tot i que també hi pot haver canvis de rol. Sagnia ja va haver de jugar a la posició de quatre en alguns partits.

Les dues derrotes seguides han servit al Baxi Manresa per veure quins aspectes del seu joc ha de millorar. "Però la nostra vida no canvia si guanyem o perdem. La setmana és igual, tot i que si perdem estem més fastiguejats. Són coses que s'han de saber gestionar. No pots esperar guanyar tots els partits. Hem de saber gestionar la situació", ha explicat Ocampo.

Després de moltes setmanes, el Baxi Manresa està fora de les posicions de play-off. Els darrers dies s'ha parlat de la pressió que poden sentir els jugadors. "Ens ha passat tota la temporada. Inconscientment, podem tenir una mica de pressió per poder fer bé les coses. Això passa a tots els equips. Però això no pot servir d'excusa. I l'altra dia, el Breogan va jugar molt bé i nosaltres ho vam fer malament", comenta Ocampo.

L'UCAM Múrcia té problemes de lesions a la seva plantilla. Howard Sant-Ross es va trencar l'abductor a Barris Nord contra el Hiopos Lleida. El cubà, que possiblement ja ha acabat la temporada, s'uneix a Kaiser Gates i Simon Birgander que porten dies sense jugar. A Múrcia són més optimistes amb la recuperació d'aquests dos darrers jugadors i no estan descartats per enfrontar-se al Baxi Manresa. L'opció que ha quedat pràcticament descartada és la de fer un fitxtage nou.

Nemanja Radovic, un històric del conjunt murcià, ha valorat la prèvia del partit. El pivot montenegrí lamenta els problemes físics que darrerament ha patit el seu equip. "Enyorarem el Howard Sant-Ross però això és el què hi ha. Hem d'estar units a la pista els que estiguem sans. Tenim un partit molt important contra el Baxi Manresa i volem fer-ho bé", ha declarat Radovic.

A Múrcia encara no descarten l'opció de ser al play-off. El pivot montenegrí recorda que "hi ha moltes combinacions i tot és possible. Si seguim jugant un bon bàsquet tot és possible- Jo hi confio fins el darrer moment".

Benjamín Jiménez, Juan de Dios Oyón i Guillermo Ríos han estat designats per dirigir el partit.