El CF Cardona, a les portes de segellar un ascens que seria històric

El CF Cardona està a un pas d'aconseguir un ascens històric a Primera Catalana. Els homes de David Andreu en tenen prou guanyant un dels dos partits que els queden per ser matemàticament campions del grup 5 de Segona Catalana i tenir assegurat el bitllet per pujar de categoria. Seria el segon ascens consecutiu de l'equip bagenc, després que la temporada passada pugés des de Tercera, una fita que no ha aconseguit mai en els seus 109 anys d'història.

El primer assalt serà aquest dissabte al camp de l'Atlètic Alpicat, quart a la taula, però que té la plaça de promoció assegurada i no té cap opció per aconseguir el liderat. Tot i no jugar-s'hi res, els de Ponent segur que posaran cara la victòria. Més senzill, a priori, ho tindran els cardonins per sumar els tres punts necessaris en l'última jornada, si no ho han fet abans. El CA Castellserà visitarà la vila salina essent ja, matemàticament, equip de Tercera.

Dos autobusos amb aficionats i molts cotxes particulars es desplaçaran al Segrià aquest dissabte per animar als vermells. Per aquest segon bus encara queden places, que es poden reservar al telèfon fent un Whatsapp i un Bizzum al 609 38 13 96 (Artur) o al 622 67 72 37 (Biel). El preu és de 10 euros per als socis, entrenadors i jugadors del futbol base i de 15 euros per als no socis. També es pot fer presencialment al bar del Camp de Futbol als vespres a partir de 2/4 de 7 de la tarda. L'autobús sortirà de l'avinguda del Rastrillo el dissabte a 2/4 de 3 del migdia.

Tot i que la via més segura per aconseguir l'ascens és guanyar, al menys, un dels dos partits que queden, el Cardona també pujaria independentment dels seus resultats si el seu immediat perseguidor, la UE Tàrrega, en perd un dels dos o els empata tots dos.

El FC Joanenc promocionarà per pujar

Un altre dels equips bagencs amb opcions d'ascens a Primera Catalana és el FC Joanenc, que ja hi va ser la temporada passada i va baixar. Els de Sant Joan de Vilatorrada són, ara mateix, segons del grup 4 de Segona Catalana, amb la plaça de promoció d'ascens assegurada matemàticament, però amb cap opció d'aconseguir l'ascens directe, que serà per al Ripollet, que ha passat per la categoria com una piconadora.

En la promoció que disputarà el FC Joanenc, es faran dues eliminatòries a doble partit entre el segon i cinquè classificat de cada grup d'una banda, i el tercer i quart classificat de l'altra, i una ronda definitiva, també a doble partit, entre els guanyadors de les eliminatòries prèvies, sempre jugant el partit de tornada al camp del millor classificat. L'equip que superi les dues rondes acompanyarà el campió en l'ascens.

En aquest mateix grup 4 s'hi troba el CE Navàs, en una situació diametralment oposada. Està en la plaça que marca el descens, però a quatre punts de la salvació, quan només queden dues jornades.