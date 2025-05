El CB Navàs Viscola ja sap contra qui es jugarà l'ascens a Segona FEB

El CB Navàs Viscola ja té rivals de la lligueta d'ascens a Segona FEB -l'antiga LEB2-. L'equip bagenc s'enfrontarà al CB Getafe, l'Esportiu Bàsquet Vila-real i el guanyador del play in entre el Castillo de Gorraiz Valle de Egüés i l'Oposita Marín Ence Peixegalego. La fase d'ascens es disputarà entre el 22 i el 25 de maig en una seu encara per determinar.

Els quatre equips dels quatre grups disputaran una lligueta entre ells a partit únic i el guanyador aconseguirà l'ascens a Segona FEB de forma directa. A banda dels quatre campions de cadascun dels quatre grups, hi hauran dos ascensos més, que es determinaran el diumenge, en una sola eliminatòria entre els quatre segons de cada grup.

El CB Navàs es va classificar com a campió de la lliga C-A de Tercera FEB.

El Motor Munich Cadí Manresa, pendent del play in

La definició dels grups també ha inclòs el Motor Munich Cadí Manresa, el filial del Baxi Manresa, que encara es troba submergit en un play in contra l'Azulejos Moncayo de Saragossa. El partit d'anada no va ser profitós per als manresans, que van perdre al Nou Congost de sis punts. Si el filial aconseguís remuntar a l'Aragó, entraria en un grup de la fase d'ascens en què també hi haurà l'Ática Sevilla CB Coria, l'NB Torrent, i el guanyador del play in entre la Fundación Globalcaja La Roda i el Movistar Estudiantes.