Manresa, escollida seu de la fase d'ascens a la Lliga Femenina 2 de bàsquet

El Nou Congost de Manresa serà una de les dues seus que acolliran la fase d'ascens a la Lliga Femenina 2 (LF2) de bàsquet segons ha confirmat la Federació Espanyola de Basquet (FEB) aquest dimarts. Així, el Manresa CBF tindrà el factor pista en la lligueta i en la possible eliminatòria per pujar a categoria estatal que es disputaran entre el 22 i el 25 de maig.

La FEB també ha determinat els quatre grups de la lligueta. Així, el Manresa CBF ha quedat enquadrat amb el Xerez FS, la Salle Bilbao i la quarta plaça serà o per al CB Pozuelo o per al Lucentum. Dins de cada grup es jugarà per sistema de lliga tots contra tots a partit únic de dijous a dissabte. Els vencedors de cada grup aconseguiran l'ascens a la LF2 de forma directa. Dels quatre segons de cada grup, només se'n classificaran dos. Diumenge es disputarà una sola eliminatòria entre els segons classificats. Els dos vencedors d'aquesta eliminatòria també pujaran.

El Manresa CBF va quedar campió de la Super Copa femenina de bàsquet, la màxima categoria nacional.