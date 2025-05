Manresa serà candidata a acollir la fase d'ascens de la Super Copa femenina

El Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa ha acollit aquest vespre l'acte de recepció de l'equip sènior del Manresa Club Bàsquet Femení, que ha aconseguit el títol de la Super Copa, la competició més destacada del bàsquet català. La delegació manresana, liderada per la presidenta Nina Pont, ha estat rebuda per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d'Esports, Anjo Valentí.

Durant l'acte, tant l'alcalde com el regidor han expressat les seves felicitacions a les jugadores, al cos tècnic i a l'equip directiu per aquest èxit històric, ja que representa el primer títol aconseguit en la màxima categoria pel club femení manresà. Aquest triomf els permetrà competir en la fase d'ascens a la Lliga Femenina 2, que tindrà lloc del 22 al 25 de maig.

Manresa presentarà dilluns vinent a la Federació Espanyola de Bàsquet la seva candidatura per optar a acollir aquesta fase com a ciutat amfitriona. Aquesta candidatura compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa posant a disposició el pavelló del Nou Congost per acollir els tres dies de competició (dijous, divendres i dissabte) amb quatre partits cada dia, dos al matí i dos a la tarda, més el diumenge que es disputarà la final a les 12 del migdia. A banda també es posa a disposició les pistes d'entrenament de la pista poliesportiva Maria Ciuraneta Sannicolas del Complex del Vell Congost.

Una victòria en aquesta fase d'ascens seria la culminació brillant d'una temporada extraordinària. En aquesta competició, el Manresa Club Bàsquet Femení s'enfrontarà a equips de diverses comunitats autònomes, amb l'objectiu d'assolir l'ascens a la categoria de plata a nivell estatal.

El Manresa Club Bàsquet Femení va néixer el 2021, després de la desaparició del Bàsquet Joviat, amb la finalitat de preservar el llegat, l'experiència i els valors del seu predecessor. També vol recordar equips emblemàtics de la ciutat com el Font Vella Manresa o el Prica Manresa, que van ser referents als anys 80.

Amb l'objectiu de continuar creixent, el club ha impulsat aquest projecte de ciutat per potenciar l'esport femení i situar-lo al nivell que mereix. L'entitat aposta fermament per les dones, el talent femení i l'educació en valors com el treball, l'esforç, la humilitat i l'ambició a través de l'esport.

Avui dia, el Manresa Club Bàsquet Femení és el club amb més jugadores federades de bàsquet femení a Catalunya, disposant de 24 equips i més de 240 jugadores.