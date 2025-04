El Torneig Lacetans 3x3 d'hoquei patins comptarà amb més de trenta clubs participants

El Club Patí Manresa ja té a punt la vuitena edició del Torneig Solidari Lacetans 3x3, que se celebrarà aquest proper 1 de maig. Aquest esdeveniment esportiu s'ha consolidat com una cita ineludible en el calendari de l'hoquei patins català, reunint esportistes de totes les edats i procedències amb un doble objectiu: gaudir d'una jornada d'hoquei en un format emocionant i divertit i, a més a més, donar suport a una causa solidària. La cita serà al pavelló del Pujolet durant tot el dia.

El torneig va néixer al Club Patí Manresa amb la voluntat de transmetre uns valors que transcendeixin l'àmbit esportiu i, alhora, impulsar la modalitat 3x3, aportant-hi el segell propi del club. Any rere any, la resposta ha estat cada vegada més positiva, tant en nombre de participants com en el nivell competitiu.

Compromís solidari amb l'Escola Popular de Manresa

En aquesta edició, el 50% dels ingressos per inscripcions es destinaran a l'Escola Popular de Manresa. Es tracta d'un projecte que neix amb la voluntat de crear un espai educatiu alternatiu, autogestionat i compromès amb la transformació social. Aquesta iniciativa va sorgir l'any 2016 com una resposta a la necessitat de moltes famílies d'accedir a un model educatiu més inclusiu i participatiu.

L'acompanyament educatiu es realitza des d'una perspectiva horitzontal, on infants, famílies i educadors participen activament. Actualment, l'Escola Popular acompanya més de 65 infants i joves. Les activitats es desenvolupen en espais cedits per altres entitats socials i en espais comunitaris oberts.

Les famílies tenen un paper fonamental, no només en l'acompanyament dels infants, sinó també en l'organització i gestió de recursos. Això permet que es mantingui com un projecte independent i solidari. L'Escola Popular ha esdevingut un exemple de com la col·lectivitat pot organitzar-se per crear solucions educatives adaptades a les necessitats reals de la comunitat.

Participació rècord amb més de 30 clubs representats

Pel que fa a la competició, enguany el torneig comptarà amb uns 200 esportistes inscrits, repartits en 45 equips i provinents d'alguns dels clubs més destacats del país, com ara el HC Sant Just, CH Caldes, Girona CH, CH Cerdanyola, CP Manlleu, CP Vic, CP Voltregà, HC Igualada, GEiEG, PHC Sant Cugat, CH Palafrugell i fins a una trentena llarga.

Totes les edats estaran representades, des de prebenjamins fins a sèniors, algunes amb xifres rècord, demostrant així la vitalitat i el creixement de l'hoquei patins a Manresa i la seva atracció cap altres clubs.

Agraïments i suport

El Club Patí Manresa ha transmès un agraïment "a totes les empreses col·laboradores, a l'Ajuntament de Manresa, a la l'Escola Popular de Manresa per la tasca tan important que fan a la societat, als esportistes i àrbitres per la seva implicació, i molt especialment als voluntaris del club".