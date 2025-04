Emmanuel Cate, nomenat millor jugador romanès de la dècada

La Federació Romanesa de Bàsquet va celebrar dilluns una gala en què va reunir diverses generacions de l'esport d'aquest país. No només va congregar basquetbolistes sinó que també hi va acudir l'extennista Illie Nastasse o l'exatleta Gabriela Szabo. Entre els molts premiats hi havia el pivot del Baxi Manresa Emmanuel Cate que va ser distingit com a millor jugador romanès de la darrera dècada.

A la nominació de ben segur que hi han contribuït els bons números de Cate aquesta temporada en què acredita 6,7 punts, 4,7 rebots, 1 assistència i un 10,4 de valoració. En aqusts darrers anys, també ha jugat als equips base del Real Madrid, al Real Betis Basket, el CB Prat, el CB Múrcia i el Club-Napoca del seu país natal.