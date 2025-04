Un pèssim darrer quart condemna el Baxi Manresa a Granada (86-80)

Uns darrers deu minuts horrorosos han condemnat el Baxi Manresa a la pista del Coviran Granada. Davant un cuer que duia nou derrotes seguides, els bagencs no han sabut gestionar un partit que havien tingut més o menys dominat en diverses fases. Armel Traoré ha tingut una bona actuació en un partit en què ha tingut més participació que en jornades anteriors. Cameron Hunt ha fet una bona primera part. Però tot això han estat massa pocs arguments per tombar un rival que es jugava la vida. Elias Valtonen ha actuat de botxí del seu antic equip i s'ha mostrat molt encertat en el moment decisiu. El play-off es complica per al Baxi Manresa.

Dani Pérez, Retin Obasohan, Armel Traoré, Derrick Alston i Bodian Massa han estat els jugadors titulars del Baxi Manresa. Jonatahn Rouselle, Agustín Ubal, Elias Valtonen, Amine Noua i Giorgi Bezhanishvili, els del Coviran Granada. Traoré ha trobat bones posicions només començar i ha anotat els primers cinc punts del seu equip. Els dos equips han estat força encertats als compassos inicials. Sense que aquesta dinàmica durés massa estona. Traoré seguia sent el jugador amb més incidència al joc. Als seus cinc punts hi afegia poder en el rebot i intimidació en defensa. Cameron Hunt ha pres el relleu anotador al jugador francès. En cinc minuts, l'escorta ha anotat nou punts. Dos triples posteriors de Guillem Jou augmentaven la diferència fins als deu punts. Iván Aurrecoechea ha tancat el primer quart des de la línia de personal (18-26).

El Coviran Granada ha reaccionat aprofitant que al Baxi Manresa li costava més trobar la cistella rival. Diego Ocampo no semblava gens satisfet amb el què estava veient i consumia el seu primer minut de temps mort. Els granadins han aconseguit posar-se a només un punt (29-30, minut 15). Pérez i Alston sumaven els seus primers punts de la tarda per donar aire al conjunt bagenc. La segona cistella del nord-americà ha estat molt plàstica. En poca estona, els bagencs han passat de veure amenaçat el seu domini al marcador a obtenir una nova màxima renda (29-40, minut 27). Agustín Ubal intentava repescar el seu equip. Però era Hunt el que estava més encertat. L'MVP de la passada jornada ha tancat la primera part amb 15 punts. El Baxi Manresa mantenia els vuit punts d'avantatge en arribar al descans (38-46).

El Baxi Manresa ha mantingut a ratlla el Coviran Granada tornant dels vestidors. Els principis de les segones parts són sempre importants i els bagencs ho han sabut gestionar. Els jugadors d'Ocampo han estat molt atents a les segones oportunitats. Obasohan ha sumat dues bones accions consecutives que incrementaven fins els tretze punts la diferència (45-58, minut 24). Noua ha estat el principal protagonista d'un parcial de 7-0 que reenganxava els locals al partit novament. Hunt ha canviat la seva aportació ofensiva per dues bones accions en defensa. Un tap i un rebot avortaven en part la remuntada granadina. Només ha estat qui ha aparegut. Una combinació entre Pérez i Traoré i una altra bona jugada entre Jou i Cate posaven terra entre els dos equips (60-68, minut 30).

Hunt ha anotat al primer atac del quart definitiu. Els dos punts de l'escorta no han trencat el partit. Punt a punt, el Coviran Granada ha retallat diferències. Un triple de Valtonen igualava a 70 amb més de set minuts per jugar. Un tir lliure de Traoré no ha invertit la dinàmica. Els andalusos havien aconseguit el domini del partit. El Baxi Manresa seguia sense idees en atac i prenia males decisions (75-71, minut 35). Ocampo ha reunit novament els seus jugadors. En atac, han millorat parcialment però la defensa seguia sent dolenta. Valtonen actuava com a botxí del seu exequip. Els darrers intents a la desesperada no han donat resultats i el Baxi Manrea ha patit una derrota que li pot fer força mal (86-80).

Incidències: Martín Caballero, Alfonso Olivares i Yasmina Alcaraz han arbitrat el partit. Han eliminat Bodian Massa.