El CE Manresa apura les seves darreres opcions al camp del Peralada

El CE Manresa jugarà aquest diumenge al camp del Peralada, en un partit que començarà a les 5 de la tarda, amb la victòria com a única opció si vol mantenir un bri d'esperança d'entrar en les places del play-off d'ascens a Segona RFEF. Una esperança que, ara mateix, és molt remota.

Els de Sergi Trullàs es troben a quatre punts de les posicions de promoció quan falten tres jornades per finalitzar la lliga. De manera que tot allò que no sigui una victòria podria suposar perdre matemàticament qualsevol opció d'entrar-hi.

Davant tindrà un Peralada còmodament instal·lat en la quarta posició, que només ha perdut sis partits en lliga i que s'ha mostrat com un equip molt difícil de batre, sobretot en aquest darrer tram del campionat. Tot i així, una hipotètica victòria blanc-i-vermella podria tornar a situar els manresans amb serioses opcions de combatre per les places capdavanteres, ja que entre els equips que el superen a la taula hi ha algun enfrontament directe.

La victòria de la jornada passada contra el Mollerussa pot haver rebaixat l'angoixa d'uns jugadors que porten una segona volta per oblidar. Faltarà veure si aquest efecte es notarà a l'Alt Empordà o si, per contra, quedarà en flor d'un dia.