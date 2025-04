El Covisa Manresa rep l'històric Playas de Castellón, amb l'obligació de guanyar

Guanyar i esperar. Això és el que necessita el Covisa Manresa aquest cap de setmana, quan falten només dues jornades per acabar la lliga. L'equació, vista així, sembla sencilla, no tant si entrem en la classificació i les seves possibles càbales. Els manresans apuren les seves opcions d'acabar accedint al play-off, que actualment es troba a tres punts, i això passa per guanyar diumenge a partir de 2/4 de 6 de la tarda al Pujolet al Bisontes Playas de Castellón, un històric que s'està jugant la vida per mantenir-se a la categoria. Cal tenir en compte que l'equip castellonenc compta amb dues lligues, una supercopa d'Espanya i tres copes d'Europa, però ha tornat al tercer esglaó vuit temporades després i actualment es troba en lluita per la permanència a Segona B.

El Playas compta amb un bagatge de 106 gols a favor i 124 en contra, sent en els dos casos el dotzè de la classificació en aquests àmbits, posició que precisament també ocupa a la taula amb 34 punts, i amb nou victòries, set empats i dotze derrotes. Es troba ara mateix dos punts per sobre del descens i compta amb Ricardo López com a màxim golejador del grup amb 38 gols. En el partit d'anada a Castelló, els manresans i castellonencs van empatar a 4 després d'un darrer gol visitant en l'últim minut.

Fora del Ciutat ha jugat catorze partits amb cinc victòries, de les quals tres són consecutives (Barceloneta, Ripollet i Cerdanyola). En canvi ha perdut a Canet, Sabadell, l'Hospitalet, Santa Coloma i Cocentaina, i ha empatat a Lleida, Mataró, Les Corts i València.

El Covisa Manresa necessita la victòria i esperar alguna ensopegada dels rivals de dissabte per tal d'intentar seguir optant a la quarta plaça... o veure's relegat a una cinquena que, com a mal menor, donaria accés a la propera Copa. Els manresans continuen amb les baixes d'Asis i Mellado i entraran en convocatòria alguns juvenils.