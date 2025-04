El Baxi Manresa visita Granada per acostar-se un xic més a Europa

El Baxi Manresa té una bona oportunitat per sumar un nou triomf contra el Coviran Granada (dissabte, 16.30h, Movistar Deportes 3). Serà un horari poc habitual per evitar la coincidència amb el partit de Segona Divisió de futbol entre el Granada i l'Elx. Els bagencs buscaran una de les dues victòries que necessiten per assegurar-se una plaça per poder tornar a Europa la temporada vinent. Hauria de ser el pas intermedi entre la permanència ja assolida fa setmanes i el play-off.

Diego Ocampo comptarà amb les tres mateixes baixes que la setmana passada davant el Bàsquet Girona. Álex Reyes continua amb les molèsties al gluti que li van fer perdre el derbi contra els gironins. Santi Vescovi progressa adequadament i podria tornar la setmana vinent. I Jaume Sorolla evoluciona del seu problema de salut i ja ha fet algun entrenament amb els seus companys. La convocatòria estarà formada per les onze fitxes sèniors i el jove Max Gaspà.

Armel Traoré continua el seu acoblament al Baxi Manresa. Ocampo posa en context la situació del jugador francès. "La seva situació és diferent a la resta de jugadors que van fer una pretemporada de set setmanes. No és cap veterà i hem de tenir paciència. A veure si aquesta jornada pot jugar més", ha valorat el tècnic gallec.

Aquestes alçades de la temporada són propenses als rumors sobre el futur de molts jugadors. El Baxi Manresa no n'és una excepció. Ocampo advoca per aïllar-se'n i diu que "creiem en el dia a dia i si penséssim en el què no depèn de nosaltres perdríem energia. Segur que mantindrem el compromís fins el darrer minut".

El Coviran Granada ocupa des de la passada jornada la darrera posició de la Lliga Endesa després de caure contra el Leyma Corunya. Els andalusos acumulen nou derrotes consecutives i deu en els darrers dotze partits. Enguany, els granadins no han fet massa moviments a la seva plantilla en la cerca d'un revulsiu. L'italià Riccardo Visconti ha estat la darrera incorporació però d'això ja en fa un mes sense que la situació de l'equip nazarí hagi variat.

El clima no sembla el més indicat per afrontar una jornada en què el descens del Coviran Granada encara no serà matemàtic passi el què passi però que pot ser-ne el penúltim capítol. Pablo Pin es va mostrar molt crític amb el seu equip el passat cap de setmana a Corunya i va qualificar de "molt pobre" el nivell defensiu dels seus jugadors. El tècnic granadí va parlar bé de jugadors com Jonathan Rouselle, Amine Noua, Elías Valtonen i Rubén Guerrero, però no es va estar d'assenyalar-ne d'altres com Sam Griffin i Omar Silverio.

Sergi Garcia, que va tenir un breu pas pel Baxi Manresa la temporada 2018-19, podria ser una de les novetats després d'estar lesionat els dos darrers mesos i mig. Pin també espera comptar amb un altre exManresa com és Pere Tomàs. En canvi, dona per descartat Scott Bamforth. De l'equip manresà, el tècnic local en destaca "el ritme i l'energia. És el primer que hem d'igualar". A l'altra banda, Ocampo no es fia de la classificació del seu rival i recorda que "el Coviran Granada va competir molt bé al Nou Congost. Tenen bons jugadors i han tingut problemes de salut".

Martín Caballero, Alfonso Olivares i Yasmina Alcaraz són els àrbitres que dirigiran el partit.