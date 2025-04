El CB Navàs, davant el partit més decisiu de la temporada

El CB Navàs Viscola es jugarà l'accés directe a la fase final d'ascens a Segona FEB en una última jornada de la lliga regular que serà d'infart. Els bagencs, que han completat una excel·lent temporada, quedaran campions del grup C-A -i per tant es classificaran directament a la fase final- si guanyen aquest dissabte a la pista de l'Azulejos Moncayo CBZ, que actualment és tercer a la taula i que encara manté remotes opcions de quedar segons i jugar l'eliminatòria prèvia a la fase final d'ascens.

Els bagencs avantatgen en una victòria al Sandá Electroclima CB L'Hospitalet, però els del Barcelonès tenen l'average particular favorable. Això obliga als de Navàs a guanyar o a esperar una derrota dels hospitalencs, que tenen un partit més senzill, a priori, a la pista del SA Tintina Es Castell, sisens a la taula, que no s'hi juguen res.

L'única possibilitat que el CB Navàs Viscola no es proclami campió és que perdi a l'Aragó i els de l'Hospitalet guanyin a les Illes. En aquest cas, els del Bages finalitzarien la temporada regular segons i haurien de disputar una eliminatòria prèvia contra el segon de l'altre grup català, el C-B, per accedir a la fase d'ascens.

El Motor Munich Cadí Manresa, pendent del Barça - Tibu-Ron Castelldefels

Qui no depèn d'ell mateix per optar a l'ascens és l'equip bagenc de l'altre grup, el C-B, de la Tercera FEB. El Motor Munich Cadí Manresa rebrà al Nou Congost el Global Real Estate CB Salt, que són tercers per la cua i matemàticament ja han perdut la categoria. El filial del Baxi Manresa no hauria de tenir problemes per desfer-se dels gironins, però hauran d'esperar al resultat del Barça - Tibu-Ron Castelldefels per saber si queden segons o tercers del grup.

El filial del Barça i els del Baix Llobregat estan empatats a victòries amb els manresans, però els del Congost només tenen el bàsquet average favorable amb els visitants, de manera que si guanya el Barça, hauran de donar la temporada per finalitzada.

Tots els partits d'aquesta última jornada regular començaran a les 7 de la tarda.