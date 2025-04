Manresa acollirà dissabte la primera jornada de la Lliga Espanyola d'Atletisme masculina

L'Estadi Municipal d'Atletisme del Congost de Manresa serà l'escenari, el pròxim dissabte 26 d'abril, de la primera jornada de la Lliga Espanyola de Clubs en categoria masculina (Lliga Joma). Aquesta cita marcarà l'inici d'una competició clau per als clubs que lluiten per l'ascens a la Divisió d'Honor o per mantenir-se a la Primera Divisió estatal.

L'esdeveniment reunirà alguns dels millors equips masculins del panorama atlètic espanyol. L'Avinent Manresa, club amfitrió, competirà a casa seva on els atletes locals buscaran aprofitar l'ambient del Congost per sumar punts decisius en aquesta primera jornada.

Amb proves en totes les disciplines -velocitat, fons, salts, llançaments i relleus-, la jornada començarà a les 4 de la tarda. L'organització espera que aquest esdeveniment consolidi Manresa com un referent en l'atletisme estatal, després d'haver recuperat en els últims anys competicions d'alt nivell al Congost.

La ciutat viurà una autèntica festa de l'atletisme, amb emoció assegurada i un alt nivell competitiu que marcarà l'inici d'una lliga molt disputada.