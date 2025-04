Diego Ocampo: «El Granada ha tingut més desig que nosaltres»

L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, s'ha mostrat molt contrariat després d'una dura derrota a Granada. El gallec no ha volgut parlar d'actitud ja que això prefereix fer-ho en clau interna. Ha preferit el terme "desig" i en aquest aspecte el Coviran Granada "n'ha tingut més". Tot i la bona sortida dels seus jugadors ha lamentat haver "especulat amb el resultat. Crèiem que amb això n'hi havia prou". Ja al darrer quart, les errades dels jugadors del Baxi Manresa "ens han desmoralitzat. Això ens ha portat a protestar més i no té cap mena de sentit. El què has de pensar és en defensar millor", ha expressat Ocampo.

El tècnic del conjunt bagenc ha rebut força crítiques en la gestió dels temps morts. Ocampo se n'ha defensat recordant que "només en tenim dos i no tot s'arregla amb un temps mort".

Pablo Pin destaca el compromís dels seus jugador

L'entrenador del Coviran Granada, Pablo Pin, ha començat el seu discurs parlant de la mala sortida del seu equip i de l'encert anotador del Baxi Manresa. Per això, ha explicat que al descans un dels objectius era "reduir l'índex d'encert del rival". I ho han aconseguit a base de millorar en defensa.

El granadí pensa que el triomf aconseguit és del tot merescut. Tant per una plantilla plena de jugadors "compromesos" com també per l'equip tècnic i l'afició.