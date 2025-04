El Baxi Manresa veu reduït el seu marge per accedir al play-off

La vint-i-novena jornada de la Lliga Endesa no ha estat massa bona per a les aspiracions del Baxi Manresa de classificar-se per al play-off. A la derrota dels manresans davant el Coviran Granada s'hi ha de sumar la victòria de tots els seus rivals directes. Joventut, Dreamland Gran Canaria, Baskonia i UCAM Múrcia han guanyat els seus partits i retallen distància respecte els bagencs. Especialment perjudicial ha estat el triomf del Baskonia contra el València Bàsquet. Els bascos són novens però a només una victòria del Baxi Manresa i a més el bàsquet average afavoreix l'equip de Pablo Laso.

El Baxi Manresa es troba empatat amb el Joventut tot i que en aquest cas l'empat afavoriria els de Diego Ocampo, té un triomf més que el Dreamland Gran Canaria, que té un partit pendent, i Baskonia, i dos més que l'UCAM Múrcia.

La propera jornada no té duels directes. El Baxi Manresa rebrà el Breogan, el Joventut rebrà el Bilbao Basket, el Deamland Gran Canaria s'enfronta al Coviran Granada, el Baskonia jugarà amb el Casademont Saragossa i l'UCAM Múrcia, únic que jugarà com a visitant, es desplaçarà a Lleida.