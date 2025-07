La jove nedadora Alèxia Cascales, del Club Natació Castellet, s'ha proclamat campiona d'Espanya aleví en la prova dels 50 metres braça al campionat estatal que es disputa a Cadis. Nascuda el 2013, Cascales ha fet història no només per al seu club, sinó també per al municipi de Sant Vicenç de Castellet, convertint-se en la primera integrant del CN Castellet que aconsegueix una medalla en un campionat d'Espanya.

La nedadora partia amb el onzè millor temps entre les 24 participants que competien en la disciplina. Ja a les semifinals, celebrades divendres al matí, va sorprendre imposant-se a la seva sèrie. A la final de la tarda, va confirmar les bones sensacions amb una victòria i un temps de 37 segons i 29 centèsimes, que la va situar al capdamunt del podi estatal.

Amb aquest triomf, Cascales també assoleix un altre rècord destacat: és la primera nedadora d'un club sense piscina coberta que aconsegueix proclamar-se campiona d'Espanya. El CN Castellet, amb seu a Sant Vicenç, no disposa d'una instal·lació pròpia amb aquestes característiques, fet que fa encara més rellevant l'èxit assolit.

Recepció oficial al municipi

Sant Vicenç de Castellet vol preparar una recepció oficial per homenatjar la nova campiona. L'acte es faria diumenge, coincidint amb el retorn de l'expedició del club des de Cadis, tot i que encara s'estan ultimant els detalls.