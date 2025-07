Tot a punt per a la 5a edició de La Ignasiana, l'itinerari cicloturista pel Camí Ignasià

La cinquena edició de La Ignasiana es farà el dissabte 20 de setembre i recorrerà les darreres etapes del Camí Ignasià amb bicicleta BTT, ebike o gravel. Aquest dijous s'ha fet la presentació oficial al Castell de Verdú amb representants de tots els ajuntaments implicats. L'organització aposta per un model cicloturista amable i adaptat als diferents nivells de dificultat.

Una ruta que connecta esport, territori i patrimoni

La Ignasiana és un esdeveniment cicloturista que uneix esport, natura i promoció del territori. Amb inici a Verdú i final a Manresa, ressegueix les darreres quatre etapes del Camí Ignasià, el recorregut que rememora el pelegrinatge de Sant Ignasi de Loiola. Aquesta cinquena edició se celebrarà el dissabte 20 de setembre i consolida un format pensat per donar valor al paisatge, al patrimoni i a la gastronomia local.

A la presentació celebrada al Castell de Verdú hi han assistit representants dels ajuntaments que col·laboren amb l'esdeveniment: Verdú, Montmaneu, Igualada, el Bruc i Manresa. Cadascun ofereix un punt d'avituallament amb productes de proximitat per als participants. Georgina Procter, alcaldessa de Verdú, ha destacat la repercussió local de la iniciativa i ha remarcat que "és un puntal per a la promoció del Camí Ignasià i un esdeveniment molt esperat pels veïns".

Rutes adaptades i servei de càrrega per a bicicletes elèctriques

La Ignasiana manté l'aposta per un model menys competitiu i més sostenible. Segons Joan Vila, regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement de Manresa, "s'ha anat modelant la ruta per fer-la més expressiva i de qualitat, escoltant sempre les valoracions dels participants". Per aquest motiu, el recorregut presenta algunes variacions i continua oferint dues modalitats: la curta, d'Igualada a Manresa (46 km i 700 m de desnivell), i la llarga, des de Verdú, amb dues variants de 110 km i 106 km, totes dues sense dificultats tècniques però amb desnivells de fins a 2.100 metres.

Com a novetat destacada, els participants que optin per fer la ruta llarga amb bicicleta elèctrica disposaran de punts de càrrega a Igualada i Sant Pau de la Guàrdia, una millora pensada per respondre a la creixent presència d'ebikers.

Inscripcions obertes i oferta turística complementària

Les inscripcions estan obertes fins al 15 de setembre al web de Manresa Turisme i a l'Oficina de Turisme de Manresa. Inclouen avituallaments, assegurança, traçabilitat GPS, assistència mecànica, samarreta commemorativa i opcionalment mallot i transport fins a la sortida. L'any passat s'hi van inscriure més de 200 ciclistes, un 73% dels quals procedents de fora de Manresa, reforçant així el caràcter turístic de l'esdeveniment.

Joan Vila va subratllar que "volem que La Ignasiana sigui també una eina per consolidar el recorregut pedalable del Camí Ignasià més enllà del dia de l'esdeveniment".

Una organització amb múltiples suports

La Ignasiana és organitzada per l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, amb la col·laboració dels municipis de Verdú, Cervera, Montmaneu, Igualada, El Bruc i Sant Salvador de Guardiola. El suport privat ve de la mà d'empreses com Oller del Mas, Assegurances Pujol, E-Lowing i Sarauto Peugeot-Jeep.