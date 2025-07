Mor una persona en caure per un barranc a Monistrol de Montserrat

Una persona ha mort aquest diumenge al matí en precipitar-se per un barranc a Monistrol de Montserrat (Bages). Segons han informat els Bombers de la Generalitat, la víctima ha caigut a un lloc entre roques de difícil accés a la zona de les Escales dels Pobres, que condueixen a Sant Jeroni. Han rebut l'avís a les 10.49 hores i han activat tres dotacions terrestres i un helicòpter amb el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i un metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'helicòpter ha fet dos gruatges per deixar material i personal on s'ha accidentat la persona, que han pogut atendre, immobilitzar amb la llitera i extreure amb matalàs de buit des de l'helicòpter, que l'ha traslladat a l'aparcament del cremallera de Montserrat, on el SEM l'ha traslladat a l'hospital. Durant el trajecte li han fet maniobres de reanimació cardiopulmonar, però la víctima ha acabat morint.

Durant les tasques de rescat també ha resultat ferit un bomber pel despreniment d'una roca. L'han traslladat en estat lleu a l'Hospital Althaia de Manresa. Una dotació dels Mossos d'Esquadra i dues unitats més del SEM han assistit el dispositiu de rescat.