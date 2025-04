Musa Sagnia i Mario Saint-Supéry, candidats a millor jove de l'ACB

La bona temporada col·lectiva del Baxi Manresa ha comportat el reconeixement individual de dos dels seus components. L'ACB ha fet pública la relació de jugadors que opten a millor jove de la competició. Musa Sagnia i Mario Saint-Supéry s'enfrontaran a dotze jugadors més en una votació que comença aquest dimarts i acabarà el 3 de maig. Per a Sagnia és la segona nominació a aquest guardó després d'haver estat nominat també la temporada passada.

Per poder ser candidat cal complir dues condicions. La primera és tenir un màxim de 22 anys a final de temporada. Aquesta és l'edat que té Sagnia. I la segona és haver jugat la meitat dels partits del seu equip o bé tenir una mitjana de com a mínim deu minuts per partit en una llista que es va tancat a la jornada 28.

Poden votar jugadors, entrenadors, mitjans de comunicació i aficionats. Aquests darrers ho poden fer a través de l'aplicació de l'ACB.