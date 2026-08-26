Ràdio Santpedor estrenarà temporada amb l'aposta pel creixement digital i nous formats audiovisuals

Ràdio Santpedor donarà el tret de sortida a la temporada 2026-2027 el dilluns 14 de setembre amb la voluntat de consolidar la transformació digital iniciada els darrers anys. L'emissora municipal arriba al nou curs després d'una temporada marcada per un important creixement de la seva comunitat a les xarxes socials i a les plataformes digitals, especialment a Instagram. L'objectiu és continuar adaptant els continguts d'informació local als nous hàbits de consum i reforçar la presència de la ràdio més enllà de l'emissió convencional.
Les dades de la temporada passada mostren un creixement destacat a Instagram, que va superar les 411.000 visualitzacions durant el curs. L'abast de la plataforma va augmentar un 260,5%, fins a arribar a 39.700 persones, mentre que les visites al perfil van créixer un 137,4%. La comunitat també va incorporar 297 nous seguidors, amb un increment del 9.800%, i els clics cap al portal de notícies santpedor.net es van disparar un 5.127%.
Els reels guanyaran protagonisme
Una de les principals novetats de la nova temporada serà la incorporació regular de vídeos en format reel a les entrevistes més destacades. El format, que ja s'havia començat a utilitzar puntualment durant el curs anterior, passarà a formar part de manera habitual dels continguts de L'Informatiu, conduït per Joel Buguñà, i del magazín mensual La Tarda, presentat per Jordi Rojas.
La voluntat de l'emissora és aprofitar aquests formats curts i dinàmics per traslladar a les xarxes alguns dels moments més destacats de les entrevistes i facilitar el consum de la informació de proximitat a través de les plataformes digitals.
L'aposta digital també ha tingut impacte a Facebook, on Ràdio Santpedor ha incrementat un 41,7% les interaccions, un 91,5% els clics a les notícies del web i un 163% les visites a la pàgina. Paral·lelament, l'emissora ha consolidat el web renovat santpedor.net, basat en tecnologia PWA i amb accés directe a l'emissió en directe.
Bon dia, Catalunya Central desapareix de la graella
La nova temporada també comportarà canvis en la programació. El magazín matinal Bon dia, Catalunya Central deixarà d'emetre's a Ràdio Santpedor. El programa havia nascut com una coproducció amb Ràdio Súria i havia estat impulsat inicialment per l'actual cap dels serveis informatius de l'emissora, Joel Buguñà, juntament amb Laia Martínez. Posteriorment, després que Buguñà assumís la direcció dels serveis informatius, la conducció del programa a la sintonia santpedorenca va passar a Emma Codina. Amb el nou curs, l'espai desapareixerà de la graella de l'emissora municipal.
Els informatius tornaran el 4 de setembre
Tot i que la nova temporada començarà oficialment el 14 de setembre, els serveis informatius tornaran a l'antena durant la primera setmana del mes. La primera emissió de L'Informatiu serà el divendres 4 de setembre a la 1 del migdia.
L'espai mantindrà el format ampliat de la temporada anterior, amb una durada mitjana d'uns 30 minuts, que permetrà aprofundir en l'actualitat local i oferir més context i anàlisi sobre els principals esdeveniments del municipi.
Joel Buguñà continuarà al capdavant dels serveis informatius i coordinarà els butlletins, L'Informatiu i el programa mensual d'anàlisi política Santpedor en Clau.
La temporada estarà marcada, a més, per l'horitzó de les properes eleccions municipals. En aquest context, l'equip d'informatius comptarà amb el suport dels voluntaris de Ràdio Santpedor per preparar Infoeleccions i els diferents programes especials de seguiment de la jornada electoral.