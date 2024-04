Electrodomèstics Márquez, el comerç degà d'aparells elèctrics i electrònics a Manresa, ha abaixat la persiana definitivament aquest dissabte després de 65 anys oferint els seus serveis a la clientela. L'actual propietari, Dani Márquez, fill del seu fundador, Antonio Márquez, s'ha vist obligat a tancar portes per la forta caiguda de les vendes degut, per una part, a les grans superfícies, i de l'altra, i definitiva, a les vendes per internet.

Antonio Márquez va obrir la botiga el 1959 al carrer Barreres de Manresa, des d'on es va fer popular per vendre els electrodomèstics a terminis. L'èxit de la fórmula el va portar a traslladar-se el 1974 a l'antic carrer Alfons XII -actualment passeig de la República-, on el 1982 obria un altre local al mateix carrer, i on va viure una època d'esplendor amb la fórmula de mantenir la confiança cap als clients.

La seva millor àpoca, però, va arribar poc després de traslladar-se a la Muralla del Carme el 1988, local que ha mantingut fins a dia d'avui. Allà va viure una gran etapa als anys 90, però l'obertura de grans superfícies, la crisi de 2008 i l'arribada de les compres per internet van suposar una primera sotragada. La pandèmia va estar la segona. Després d'aquests cops i de veure que la recuperació no arribava, Dani Márquez ha decidit tancar portes. Fet que s'ha concretat aquest dissabte.