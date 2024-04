Eurecat Manresa participa en l'impuls d'una nova tecnologia de purificació de biogàs

El centre tecnològic Eurecat Manresa participa en el projecte europeu LIFE Biogasnet que ha validat una nova tecnologia de purificació de biogàs que permet millorar la qualitat d'aquest recurs produït en plantes de tractament de residus sòlids urbans i depuradores d'aigües residuals, així com reduir la petjada de carboni del cicle de l'energia i promoure la descarbonització i l'economia circular.

En concret, la solució "es basa en l'aplicació de tecnologies biològiques, eficients i de baix cost, i permet incrementar la qualitat del biogàs per promoure el seu aprofitament com a font d'energia alternativa", explica el coordinador del projecte, Xavier Gamisans, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa.

El sistema desenvolupat s'ha assajat durant un any en una planta de tractament de residus sòlids urbans situada a Cadis i, posteriorment, en una planta de tractament de residus sòlids urbans a la regió d'Àtica, a Atenes (Grècia), dues instal·lacions en les quals s'han utilitzat diferents fonts d'efluents rics en amoni per desulfuritzar el biogàs amb l'objectiu de validar la tecnologia i el seu funcionament en entorns i condicions diverses.

Paral·lelament, s'han realitzat "estudis exhaustius sobre l'impacte ambiental de la tecnologia per demostrar de manera objectiva quins són els escenaris més favorables per a la seva implementació", explica el director de la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental del centre tecnològic Eurecat, Frederic Clarens. En aquest sentit, "s'han realitzat estudis d'escalat per instal·lacions diferents d'aquelles on s'ha instal·lat i operat el sistema del projecte".

D'acord amb el director de la Unitat d'Aigua, Aire i Sòls d'Eurecat, Xavier Martínez, aquest projecte "és un clar exemple de com les tecnologies biològiques per al tractament de gasos esdevenen cada dia més robustes i atractives per a la seva implementació en la indústria".

Validació en dues instal·lacions de tractament de residus reals

Per a la seva validació, la tecnologia instal·lada a Cadis ha inclòs un bioreactor anòxic per a l'eliminació del sulfur d'hidrogen del biogàs amb rendiments superiors al 97%. L'eliminació del sulfur d'hidrogen es duu a terme utilitzant nitrat o nitrit que s'obté a un bioreactor de nitrificació utilitzant el propi lixiviat de l'abocador com a font d'amoni. El sulfur d'hidrogen és oxidat, majoritàriament, a sofre elemental, un subproducte revaloritzable.

Pel que fa a la instal·lació a la planta d'Atenes, el procés ha consistit, inicialment, en la captura l'amoníac present en els gasos d'extracció d'una planta de compostatge en una corrent líquida per part d'un rentador. Aquesta corrent ha estat nitrificada a nitrit o nitrat per ser utilitzada en un biofiltre percolador anòxic per dur a l'eliminació del sulfur d'hidrogen mitjançant la seva oxidació majoritària a sulfat. Finalment, aquest sulfat s'ha combinat amb part del líquid ric en amoni per produir sulfat d'amoni en un reactor CSTR, convertint de manera eficaç els gasos residuals en un producte útil.

El consorci de LIFE Biogasnet ha comptat amb la Universitat Politècnica de Catalunya, coordinadora del projecte, el centre tecnològic Eurecat, la Universitat de Cadis i la Universitat Tècnica Nacional d'Atenes, i les empreses AERIS Tecnologies Ambientals i Bioreciclaje de Cádiz.