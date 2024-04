Fent País celebrarà el seu 11è aniversari amb concerts, activitats infantils i sorteigs

El portal d'experiències d'origen bagenc Fent País celebrarà el seu 11è aniversari amb una festa aquest dissabte a Cal Segudet, una masia de Castellnou de Bages amb vistes a Montserrat. Després de l'èxit de l'any passat, on van aplegar més de mil persones en una jornada plena d'activitats per a tota la família, enguany ha preparat la Festa Major, un esdeveniment pensat per a petits i grans en un ambient lúdic i festiu.

L'empresa manresana aposta per un format semblant al de l'any passat, un festival que durarà tot el dia i en què hi haurà els concerts de Canela n'Drama, a la 1 del migdia, d'Enric Ez, a les 5 de la tarda, i de Mogambo Live, a 2/4 de 7. Pel que fa a les activitats infantils, de 2/4 d'11 del matí dins a les 8 del vespre i sota un gran envelat, s'hi podrà trobar la zona de jocs dinamitzada pel CAE, amb jocs gegants, cooperatius i molts altres materials per a no avorrir-se. L'Associació LaCrica oferirà tallers de circ per a la canalla.

També sota l'envelat, El Taller del Bosc, a les 2 del migdia, farà entretenir a grans i petits amb un taller per fer figures de fusta, i la companyia d'animació infantil Ai Carai animarà als més menuts, d'11 del matí a 2/4 de 2 del migdia, amb contacontes i jocs sota una gran alzina centenària. A les 4 de la tarda, el David Joglar els farà ballar i saltar al so de la seva guitarra.

Per als infants una mica més grans, a partir de les 12 del migdia, Gaudire ha preparat un escaperoom enmig del bosc que farà que reflexionin sobre el canvi climàtic i on hauran d'evitar el llançament d'un coet en 60 minuts.

Durant tot el dia es podrà gaudir de les propostes gastronòmiques dels foodtrucks amb entrepans, creps, pizzes, gelats... i el servei de barra per fer el vermut. A més a més, la festa té preparats nombrosos sorteigs, obsequis i moltes sorpreses més al llarg de tota la jornada. Per obtenir més informació i comprar les entrades, cal visitar el web de Fent País.