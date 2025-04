Un carnisser a Manresa: «Vam entrar gènere de cop a la cambra i no se'ns ha fet malbé res»

A Manresa, l'apagada elèctrica va allargar-se en alguns punts fins a la mitjanit. La llum es va anar recuperant per zones i aquest dimarts ja hi ha plena normalitat. Només alguns negocis, com la Llibreria Parcir, no tenen encara internet. Durant l'apagada, una part d'establiments va decidir abaixar la persiana en veure que no podien treballar en condicions mentre que d'altres intentaven mantenir com fos el producte fresc. És el cas de Ribalta Carnissers, que van concentrar els esforços en preservar el fred de la cambra frigorífica. "Vam entrar el gènere de cop per evitar obrir molts cops la cambra i no se'ns ha fet malbé res", explica el seu propietari, Francesc Ribalta. En el seu cas, la llum no va tornar fins a 2/4 de 12 de la nit.

Hi haurà ampliació