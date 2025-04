Escoles, bus i FGC funcionen amb normalitat, però Rodalies continua suspesa

Segons va informar l'Ajuntament de Manresa, aquest dilluns a 3/4 de 12 de la nit la recuperació del subministrament elèctric era pràcticament total a la ciutat. Després d'una de les jornades més estranyes que es recorden, aquest dimarts, les escoles i els instituts reprenen l'activitat docent amb normalitat. També el servei de transport urbà funcionarà sense problemes després que els vehicles elèctrics de la flota manresana s'hagin pogut carregar durant la nit i matinada.

Els combois dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya també funcionen amb normalitat, segons ha informat la companyia. En canvi, Rodalies de Renfe té suspesos tots els serveis a causa de la inestabilitat de la tensió a la xarxa elèctrica i la companyia no té cap previsió sobre la recuperació del servei. Per aquest motiu, Renfe recomana l'ús de transports alternatius.

Aquest dilluns, de seguida que hi va haver coneixement de la gravetat de la situació, l'Ajuntament va muntar el Centre de coordinació municipal (CECOPAL) a la seu de la Policia Local, a la Florinda. Els serveis d'emergències van passar per totes les residències i van ajudar a pujar persones grans a les habitacions; van trucar les persones del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) i de la teleassistència i a persones amb respiradors elèctrics; van passar pels carrers comercials per ajudar a baixar persianes; va ampliar la presència policial en zones comercials, i Creu Roja va donar suport atenent a persones vulnerables i la Guàrdia Civil, regulant el trànsit. En total, els Bombers van rescatar una quinzena de persones que havien quedat atrapades a l'ascensor, i també es va ajudar a una desena persones amb mobilitat reduïda a pujar a casa seva.