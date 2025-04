Autoorganització com a resposta a l'apagada: sopar en comunitat a Manresa

Espaguetis i llom en salsa, o possibilitat vegana. Reivindicant l'autoorganització per superar les crisis, tal i com ja va passar amb els moviments populars durant la pandèmia, el Menjador Social i Comunitari de Manresa i els col·lectius de l'Ateneu Popular la Séquia han reaccionat de seguida davant l'apagada d'aquest dilluns i a primera hora de la tarda han començat a cuinar i a muntar taules perquè tothom qui tingués dificultats per preparar-se l'àpat, pel fet de tenir la cuina elèctrica o de trobar-se amb qualsevol contratemps, pogués sopar en comunitat i comunió a la plaça Major de Manresa.

Amb un llum aguantat per un generador i com a únic testimoni d'una plaça que semblava la gola del llop, han començat a repartir racions fins arribar a una cinquantena llarga de comensals que han donat bona resposta a les viandes, entre bon humor i companyonia.

El Menjador Social i Comunitari de Manresa fa propostes de dinars a preus populars de dilluns a divendres a l'Ateneu Popular la Séquia com a suport a persones vulnerables o a persones que volen dinar en companyia o fora de casa.