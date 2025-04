El Govern treballa per recuperar la normalitat en les pròximes hores

Dia 1 d'apagada i el subministrament es va recuperant gradualment. Tot ha començat al migdia, quan ha començat una fallada general que ha agafat tothom per sorpresa. Persones atrapades en ascensors, dins dels túnels del metro o al tren, comerços sense llum o perruqueries amb els clients al carrer. Al centre de Barcelona, els semàfors no funcionaven i els datàfons, tampoc. L'apagada massiva ha afectat el sud d'Europa, però sobretot la península Ibèrica. Catalunya, Espanya, Portugal i Andorra, els territoris més perjudicats. Ara com ara, se'n desconeixen les causes, però la crisi s'ha desencadenat per una "oscil·lació sobtada i forta" del flux de potència, segons Red Eléctrica. Poc abans de les 20h, Catalunya havia recuperat més del 40% del subministrament elèctric.

El Govern ha activat un gabinet de crisi al migdia, que s'ha reunit en tres ocasions amb consellers, secretaris i els responsables de telecomunicacions, així com els Mossos, el SEM i Protecció Civil per fer seguiment de la situació. Aquest dimarts hi haurà més trobades per continuar actualitzant la situació del país. Tot apunta que de matinada s'hauria de recuperar el servei de manera general. Al vespre, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha comparegut per fer balanç del primer dia de crisi abans de desplaçar-se al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). "Vivim una situació absolutament excepcional i treballem per recuperar la normalitat com més aviat millor; l'objectiu és recuperar la totalitat del sistema aquest dimarts al matí", ha explicat Illa.

De cara a aquesta nit, i després d'una jornada sense problemes de seguretat destacables, els Mossos faran un desplegament reforçat, amb 7.120 agents patrullant pels carrers i l'activació de 10 unitats de la Brimo i totes les unitats de l'Arro. La previsió del Govern és recuperar la normalitat en les pròximes hores, durant la matinada o de cara a dimarts al matí. "Treballem perquè la jornada de dimarts es pugui dur a terme amb la major normalitat, però prudència", ha apuntat Illa. A les 22h hi ha una nova reunió del comitè de crisi al Departament d'Interior, i dimarts a primera hora, un altre a Palau. El CECAT estarà operatiu tota la nit.

Els hospitals funcionen; els trens, no

Els centres hospitalaris han recuperat l'energia arreu del país i funcionen sense incidències. Les intervencions més urgents s'han hagut d'ajornar, però es recuperaran la setmana vinent, segons ha detallat el president. Els generadors han funcionat bé i des del primer moment s'ha garantit que hi hauria gasoil disponible per fer-los funcionar. Una altra cosa és la xarxa ferroviària, que ha patit afectacions importants. A hores d'ara encara hi ha cinc combois amb gent a dins, que s'estan evacuant. "Esperem recuperar Rodalies com més aviat millor. Mentrestant, continua un dispositiu de reforç dels autobusos mentre es van recuperant els trens i les línies de metro a Barcelona. L'aeroport del Prat funciona amb retards però normalitat, i el Port funciona bé.

Durant el dia s'han hagut de rescatar 600 persones atrapades en ascensors. S'han fet 6.642 trucades al 112 entre les 12h i les 18h de dilluns. Els Bombers han fet 575 actuacions a Barcelona i 600 a la resta de Catalunya. Segons ha detallat Illa, no hi ha hagut cap incident de seguretat destacat ni tampoc cap risc per a les persones. "Hi ha hagut un comportament cívic que reconec i agraeixo", ha afirmat. El president també ha reclamat seguir la informació a través de canals verificats per no generar confusió ni difondre mentides. "La situació ha estat supervisada des del primer moment; una crisi demana rigor i calma, no sobreactuacions", ha dit.

No es descarta cap hipòtesi

Illa ha dit que, a hores d'ara, es desconeix què ha passat que hagi provocat la caiguda del servei. En una compareixença aquest dilluns a la tarda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha descartat cap hipòtesi que expliqui la crisi elèctrica, i ha demanat reduir al mínim els desplaçaments, seguir la informació oficial i no difondre ni fer cas d'"informacions de procedència dubtosa". "Aquestes crisis faciliten les mentides", ha afirmat el president espanyol. També ha fet una crida a un ús "responsable" del telèfon mòbil. "Passarem unes hores crítiques fins a recuperar totalment l'electricitat; cal fer trucades breus i utilitzar el 112 només quan sigui necessari", ha dit. Hi ha comunicació fluida amb els grups parlamentaris, la Unió Europea i l'OTAN. "Comptem amb mecanismes per afrontar aquestes situacions", ha garantit.