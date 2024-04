Manresa crea una nova societat municipal que explotarà el turisme de la ciutat

El ple de l'Ajuntament de Manresa d'aquest dijous ha aprovat una modificació de crèdits que incloïa una partida de 70.000 euros per a la creació de la societat municipal Manresa Actius Turístics que, segons s'ha explicat breument a la sessió, assumira les funcions de turisme de dues fundacions de la ciutat, la Fundació Turisme i Fires de Manresa i la Fundació Junta de la Séquia - Aigües de Manresa.

Al ser una decisió per ara estrictament dinerària, com el fet de dotar una partida per a la creació de la societat, el govern municipal no ha donat més detalls sobre quines seran les seves atribucions, més enllà d'assumir les de les dues fundacions.

Actualment, l'Ajuntament de Manresa compta amb dues societats municipals, Forum, Foment de la Rehabilitació Urbana de Manresa, i MEES, Manresana d'Equipaments Escènics, que explota el Kursaal i els equipaments escènics de la ciutat. Aigües de Manresa, que va néixer com a empresa municipal, actualment és plurimunicipal o directament pública, amb l'entrada a l'accionariat de les institucions a les que dona servei.