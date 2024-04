Manresa exigirà a l'Estat el traspàs de la caserna de la Guàrdia Civil

L'Ajuntament de Manresa exigirà al govern de l'Estat el traspàs de la caserna de la Guàrdia Civil de la carretera de Cardona i la retirada del cos militar de la ciutat segons una moció de Fem Manresa que ha estat transaccionada amb una esmena in voice del grup municipal de Junts per tal que s'estudiï més endavant quin tipus d'intervenció i quin ús li donarien a l'immoble. La moció esmenada ha estat votada a favor per Fem Manresa i Junts, i també pels dos regidors del FNC. PSC, Impulsem i Vox hi han votat en contra.

ERC, per la seva part, s'ha abstingut, però com ha comentat la seva portaveu, Mariona Homs, ha estat perquè abans de l'inici del debat el seu grup ha desestimat presentar, per les queixes dels grups a l'oposició, una moció en paral·lel que era, segons entenia, en essència, molt similar a la moció original esmenada.

L'esmena presentada per Junts ha anat en el sentit d'eliminar tot allò que feia referència a destinar l'edifici a lloguer social i pisos d'emergència perquè, tal i com ha explicat Ramon Bacardit, "ens trobem amb un edifici pensat amb una estructura defensiva, que mira cap a endins i no cap enfora, i que potser no seria apropiat per a famílies que haurien d'obrir-se a la ciutat". A banda, el regidor de Junts també ha destacat que "estèticament" l'edifici és molt millorable.

També Mariona Homs, actuant com a portaveu del grup municipal d'ERC, ha explicat que seria més adequat destinar les 78 cel·les i pisos d'unitat convivencial de la caserna a Habitatges de Protecció Oficial o de lloguer assequible "que és en el que ara mateix tenim més demanda a la ciutat".

En aquest sentit, Fem Manresa s'ha obert a transaccionar les demandes i a mantenir la demanda de traspàs de la caserna i a decidir més endavant el tipus d'intervenció i l'ús que li donarien. "Vint dels vint-i-cinc regidors de l'Ajuntament som obertament independentistes", ha recordat Ramon Bacadit per destacar que seria important que la moció prosperés. Tot i així, finalment, només onze d'aquests vint regidors hi han votat a favor, però l'abstenció d'ERC ha permès que prosperés.

Enganxada per una moció paral·lela

Abans de tot aquest debat, però, hi ha hagut certa tibantor entre Fem Manresa i ERC pel fet que els republicans volien fer entrar en el ple una moció sobrevinguda en el mateix sentit, però eliminant la destinació final de l'immoble a lloguer social. ERC ho ha justificat en el fet que a Fem Manresa "no els agrada que entrem esmenes de substitució, i presentant una moció es podran debatre i votar les dues per separat".

En aquest sentit, tant la formació proposant com Junts, han recordat a la regidora que la inclusió de mocions sobrevingudes al ple només es pot fer per motius d'urgència, "cosa que no és el cas". Després d'un torn de rèplica i contra-rèplica, finalment ERC ha optat per no presentar la seva moció.