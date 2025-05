Llança dos paquets de haixix per la finestra del cotxe quan veu un control dels Mossos a la C-55

Agents dels Mossos d'Esquadra de la unitat de trànsit van detenir divendres passat un home de 73 anys a qui van denunciar per un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues, per conduir sense haver obtingut mai el carnet i per usurpació d'identitat. A més, li van obrir un expedient administratiu per conduir sota els efectes de drogues.

Els fets van passar al migdia en un control policial que els Mossos havien establert a la C-55 a l'altura de Sant Vicenç de Castellet. Des d'allà, els agents van veure com des d'un cotxe que s'acostava el conductor llançava dos paquets per la finestra. Mentre aturaven el vehicle, altres agents van comprovar que els paquets contenien cent grams d'una pols marró que, un cop analitzada, va resultar ser haixix. A l'interior del vehicle n'hi van trobar un altre.

A més, quan va ser identificat, l'home va dir que tenia 56 anys i va donar un nom que van resultar ser falsos. Un cop a comissaria, i amb la identificació dactilar, els agents van comprovar que la seva identitat no coincidia amb el nom i l'edat que havia facilitat en el control. En realitat tenia 73 anys. Per acabar-ho d'arrodonir, amb la identitat correcta els agents van veure que no havia obtingut mai el carnet de conduir.

El test d'alcoholèmia que li havien fet passar en el cotxe va donar negatiu, però el de substàncies estupefaents, va donar positiu.

En total, l'home duia 300 grams de haixix en el vehicle.