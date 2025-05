Jutgen un manresà per participar en una estafa bancària digital

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà aquest dimecres un manresà que està acusat d'un delicte de blanqueig de capitals. Segons l'escrit de l'acusació, el 20 de novembre de 2020, l'acusat va rebre una transferència de 4.780 euros des del compte d'una persona amb qui no té cap vinculació i no havia autoritzat el traspàs de diners.

La transferència havia estat ordenada per unes persones que no han pogut ser identificades, que es van apoderar de forma fraudulenta de les claus del compte per operar a través de la banca electrònica. Un cop va rebre la transferència, va treure els diners del banc i els va enviar a persones desconegudes.

La Fiscalia demanarà per a ell una condemna de 3 anys de presó i una multa de 14.380 euros.