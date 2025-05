Denuncien la desaparició d'un veí de Sant Vicenç de Castellet

La família de Manel Hornero Raya, un veí de Sant Vicenç de Castellet de 30 anys, ha denunciat als Mossos d'Esquadra la seva desaparició després que no hagin sabut res d'ell des de divendres passat. Els Mossos d'Esquadra investiguen la seva desaparició tot i que per ara no n'ha transcendit cap indici.

Mentrestant, a les xarxes socials, s'ha iniciat una campanya perquè si algú el reconeix avisi a la policia catalana. Segons les dades facilitades per la família, Manel Hornero medeix 1,74 metres, és de complexió prima, té el cap rapat però du barba. El dia que va desaparèixer anava vestit amb una samarreta de màniga curta de color clar, uns pantalons curts i xancletes.