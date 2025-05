Desavinences entre govern i oposició de Castellbell pel terreny del nou Institut

Govern i oposició de Castellbell i el Vilar han tornat a mostrar les seves desavinences arran del terreny on el Departament d'Educació ha de construir el nou Institut. El juny de 2021 el ple de la corporació, presidit llavors pel PSC, que ara es troba a l'oposició, va aprovar per unanimitat la cessió d'uns terrenys a la Vall de Montserrat. El terreny, però, no tenia els subministraments i es tracta d'una urbanització que encara no està recepcionada.

Davant de l'alentiment del procés, el PSC denuncia que el govern, actualment d'ERC, "ho té tot parat" i que "difícilment" es podran cobrir els terminis de la cessió. Els socialistes lamenten que a principis del 2023, l'Ajuntament va iniciar el procés de licitació de les obres d'urbanització de la Vall, però que, per criteri tècnic, s'iniciava per Mas Astarròs.

L'oposició considera que també s'hauria pogut iniciar l'obra dels serveis del terreny de l'Institut, a càrrec de l'Ajuntament, i "així poder fer efectiva la cessió i construcció de l'Institut", que estava pendent de la recepció dels serveis.

El PSC també lamenta que el govern treballa amb "secretisme" i que "es nega de forma constant" a reunir-se amb el grup municipal socialista.

Un altre terreny amb serveis i en el poble

Des del govern municipal s'apunta que el terreny de la Vall de Montserrat "no és apte per a l'Institut a curt termini". "La Vall de Montserrat no està recepcionada ni urbanitzada i mantenir aquesta cessió ho alentiria molt tot", apunten des del govern.

Per això, el govern municipal està enllestint una nova ubicació, "que ja compta amb serveis" i "que es troba en el poble" per cedir-la al Departament d'Educació, "que podrà començar tot el procediment de seguida".