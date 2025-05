Castellbell i el Vilar estrenarà dissabte les noves pistes de pàdel i tennis de la zona esportiva

Castellbell i el Vilar estrenarà el dissabte 10 de maig les noves pistes de pàdel i tennis de la zona esportiva. La construcció de les dues noves pistes de pàdel i la renovació d'una de les dues pistes de tennis existents s'ha executat els darrers mesos a les instal·lacions de la zona esportiva del municipi. L'obra, que ha comptat amb el finançament íntegre de la Diputació de Barcelona amb un valor de 250.349 euros, també ha permès renovar els tancaments de les pistes i impermeabilitzar-ne el ferm per solucionar les filtracions que també afectaven la zona dels vestidors del Poliesportiu municipal.

Matinal d'esport i exhibicions

En el marc de la inauguració, dissabte a partir de les 9 del matí es programaran classes gratuïtes de pàdel per a infants i adults, s'organitzarà un torneig de pàdel i de tennis per parelles i també hi haurà partits d'exhibició a càrrec de diferents jugadors especialistes. Les inscripcions per participar en el torneig i assistir a les classes de pàdel s'han de fer a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar. La jornada acabarà a 2/4 de 2 del migdia amb un refrigeri popular per a tots els assistents.