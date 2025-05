Un centenar de persones participen a la primera Festa de la Rosa del PSC del Moianès

Aquest dissabte, el PSC del Moianès ha organitzat la seva primera Festa de la Rosa, que ha aplegat prop de cent militants i simpatitzants. L'acte, celebrat al Parc de l'Aigua de Sant Quirze Safaja, ha comptat amb la presència del Secretari General del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Terrades, que ha substituït la consellera Sílvia Paneque, que finalment no ha assistit a l'acte.

Terrades ha compartit amb la militància alguns dels principals reptes als quals s'enfronta el Govern de la Generalitat. En aquest sentit, ha destacat que "el Govern del President Illa treballa per millorar el present i el futur de Catalunya amb prosperitat compartida per a tothom". Terrades ha destacat que, des del seu departament, treballen per donar resposta a les revindicacions de tots els territoris i ha anunciat que el Govern "licitarà, abans de final d'any, les obres de la variant de la C-59 al seu pas per Sant Feliu de Codines".

Durant l'acte ha intervingut, també, l'alcalde de Sant Quirze Safaja, Carlos Lupiáñez, que ha volgut agrair la presència al seu municipi dels socialistes de la comarca i ha posat en valor l'espai on s'ha dut a terme la festa, el Parc de l'Aigua, reivindicant el paper de l'aigua en els entorns rurals.

El primer secretari de l'agrupació del PSC Moianès, Enric Terencio, i el primer secretari de la Federació del PSC Vallès Oriental i Moianès, Jonatan Martínez, també han intervingut per mostrar la seva satisfacció per celebrar la primera Festa de la Rosa d'aquesta comarca, coincidint amb el desè aniversari de la creació del Moianès. Tots dos han reivindicat la feina feta pels socialistes en un territori on els resultats electorals no sempre han estat favorables, i han desgranat alguns dels principals reptes que té. Finalment, l'exalcaldessa de Sant Quirze Safaja, Assumpta Camps, històrica dirigent del socialisme al Moianès, ha rebut un homenatge per part dels assistents per la seva dedicació al projecte durant tants anys i per obrir camí amb les polítiques del PSC al municipi.