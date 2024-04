Si els plens de l'Ajuntament de Manresa ja es fan prou llargs amb el debat dels dictàmens i les proposicions dels grups municipals, en l'any que portem de mandat, una altra variable s'afegeix, ple rere ple, com a element dilatador de la durada del principal òrgan de gestió municipal. Es tracta dels dards i les seves respectives respostes entre alcalde i cap de l'oposició.

En el ple d'aquest dijous l'excusa han estat les subvencions competitives que atorga l'Ajuntament, en què un i l'altre han allargat els retrets fins més enllà del final del ple. En un dels debats que hi ha hagut sobre modificacions de crèdit, el president del grup municipal de Junts, Ramon Bacardit, ha referit, com si fos de passada, que "l'alcalde reparteix subvencions des del despatx".

Quan ha finalitzat el debat del dictàmen, que responia el regidor d'Hisenda, Pere Massegú, Marc Aloy ha agafat el micròfon per retreure-li a Bacardit l'expressió tot assegurant que "les subvencions es decideixen, com no podria ser d'una altra manera, en la comissió que les atorga: l'alcalde no reparteix res des del despatx". L'alcalde també ha aprofitat l'avinentesa per retreure a Bacardit un vídeo que va penjar a les xarxes dient que "havia compromés una subvenció a un club de la ciutat", en referència al Manresa FS, "que és com acusar-me de prevaricar", i "per aquí ja no hi passo".

Al seu torn, Bacardit ha assegurat que no l'havia acusat de prevaricar i que el seu comentari era una "pixarada fora de test". "Vostè no ha dit prevaricar, però ha exposat una situació que pot donar a entendre que havia prevaricar, i aquesta és una línia vermella que no li permeto creuar", ha replicat Aloy.

La situació no ha acabat aquí, i quan al final de l'apartat de pregs i preguntes els regidors començaven a aixecar-se dels seients, Bacardit ha tornat a demanar la paraula per reclamar-li al batlle que corregís la seva afirmació en el sentit que ell no l'havia acusat de prevaricar, però no se n'ha sortit. "Si vostè no m'ha acusat de prevaricar, no cal corregir res, doncs", ha sentenciat.