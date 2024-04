Junts vota en contra de l'entrada dels Comuns al Consell Municipal d'Esports de Manresa

La regidora de Junts Lluïsa Tulleuda ha justificat el vot en contra del seu grup municipal a la renovació del Consell Municipal d'Esports de Manresa a l'entrada dels Comuns en la seva composició "tot i no tenir representació en el Ajuntament", en una decició que consideren que el reglament "no contempla".

El regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, els ha respost que el reglament contempla l'entrada dels "ciutadans que ho sol·licitin" i d'"aquells grups de com a mínim tres persones que sense ser entitat, hi vulguin formar part". Els Comuns, per tant, "poden ser al Consell, potser no com a partit, però sí com a grup de persones, i a més, en els mandats anteriors ja han format part d'altres consells municipals", tot i que no fins ara del Consell Municipal d'Esports.

"Entraran al Consell com a grup, però actuaran com a polítics", ha lamentat Tulleuda abans de la votació del dictamen, que ha sortit aprovat.