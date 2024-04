La surienca Mar Reguant, guardonada amb el 34è Premi Nacional de Recerca al Talent Jove

La surienca Mar Reguant ha estat guardonada amb el 34è Premi Nacional de Recerca al Talent Jove, atorgat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i la Generalitat de Catalunya. Reguant és experta en el camp de l'economia de l'energia i, en particular, en l'anàlisi econòmica del sector elèctric i la contaminació associada a la producció elèctrica.

El premi té com a finalitat estimular i reconèixer l'esforç̧ dels joves investigadors del sistema català̀ de recerca i innovació́ tant si desenvolupen la seva activitat a Catalunya com fora d'ella, que hagin contribuït durant la seva trajectòria professional a l'avenç d'una disciplina científica en qualsevol dels seus àmbits: ciències humanes i socials, ciències de la vida i de la salut, ciències experimentals i tecnologia.