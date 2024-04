Thierno Diallo i Álvaro Giráldez participen al 36è Europeu de gimnàstica artística

Els gimnastes júnior Álvaro Giráldez i sènior Thierno Diallo, de l'Egiba, competiran a nivell individual i per equips en el 36è Europeu de gimnàstica artística que es disputa aquesta setmana a la localitat italiana de Rimini.

La competició començarà dimecres a la tarda amb la classificació masculina sènior, que inclou la classificació per a la final general individual all-around, per a la final d'equips, entre els vuit millors, i per a la final per aparells individuals, entre els vuit millors de cada aparell.

L'endemà dijous es disputarà la competició de classificació masculina júnior, que inclou la classificació per a la final per equips, més la classificació per a la final general individual, entre els 24 millors, i les finals d'aparells individuals, entre els vuit millors.

Divendres es disputaran les finals individuals sènior de terra, cavall d'arcs i anelles. Dissabte al matí, les finals d'aparells individuals masculins júnior, i per la tarda la final sènior d'aparells individuals de salt, paral·leles i barra.

Finalment, diumenge al matí es disputarà la final general individual dels 24 millors júniors, i per la tarda, la final d'equips sènior.