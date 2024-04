Refugis, centres de recuperació i acollida, reserves naturals... A casa nostra hi ha un munt d'espais que permeten descobrir la fauna que ens envolta; uns espais que més enllà de brindar-nos l'oportunitat de conèixer i veure de ben a prop animals que en condicions òptimes haurien de viure en llibertat, tenen una funció clau per a la pervivència i benestar de centenars i centenars d'espècies que, si no se les protegís d'alguna manera, probablement s'haurien extingit o correrien el perill de fer-ho.

Els centres d'acollida i recuperació d'animals són una peça clau per preservar la salut del nostre medi. Foto: Cim d'Àligues

No parlem de zoos, ni de granges convencionals; parlem de centres que posen els animals al centre (valgui la redundància) i que desenvolupen una tasca clau de sensibilització ciutadana al voltant de la importància de tractar bé el medi que ens envolta, així com de donar a conèixer la repercussió que poden tenir les espècies invasores per a l'equilibride la biodiversitat i els ecosistemes autòctons.

A casa nostra hi ha un munt d'espais que permeten descobrir la fauna que ens envolta. Foto: Paola Calasanz

Visitar espais d'aquests té, doncs, una doble vessant interessant, perquè d'una banda ens ajuda a fer-nos més nostre l'entorn que ens envolta (i, en conseqüència, a estimar-nos-el i valorar-lo més) i, per l'altra, a prendre consciència de com pot afectar a nivell global el fet de no cuidar-lo com es mereix.

A Catalunya n'hi ha un bon grapat, de projectes de recuperació i conservació de la fauna, ja sigui autòctona (cria en captivitat d'espècies protegides o en perill d'extinció, acollida d'animals irrecuperables que pel motiu que sigui no poden tornar a posar-se en llibertat, guariment d'exemplars ferits...) o exòtica (animals d'altres hàbitats que han estat rescatats de circs o de cases on els maltractaven).

Els centres seleccionats per a aquest Carretera i manta tenen uns valors que els fan d'allò més especials. Foto: Fundació CRAM

En el Carretera i manta d'aquest abril hem fet una selecció de reserves i espais naturals de la província de Barcelona que són ideals per anar-hi en família i que tenen uns valors que els fan d'allò més especials. Però com que a la resta de demarcacions també n'hi ha una bona colla, en les properes setmanes publicarem totes les propostes tant de Girona, de Lleida i de Tarragona. Esperem que la informació que trobareu a continuació (i la que vindrà) us sigui d'utilitat!

1. Wild Forest i Granja Natura al Bages

Començarem aquest viatge ben a prop de casa. Al Bages, concretament. Sabíeu que hi ha dos projectes interessantíssims i preciosos que barregen l'estima pel territori i tots els éssers que hi viuen, amb la tasca de divulgació i preservació del medi? Es tracta de la Fundació Reserva Wild Forest, a Aguilar de Segarra, i del Centre d'Apropament a la Natura – Granja Natura de Navàs. Tots dos, amb propostes adreçades a públic familiar però també a centres educatius.

Wild Forest es troba dintre del terme municipal d'Aguilar Segarra. Foto: Paola Calasanz

La Fundació Reserva Wild Forest és una organització sense ànim de lucre que ja fa 8 anys que treballa per preservar l'ecosistema de fauna i flora salvatge de la zona amb el menor impacte humà possible. En aquest sentit, la seva tasca es basa en rehabilitar i recuperar animals ferits, orfes o capturats de manera il·legal que, sempre que és possible -i un cop recuperats- són retornats al seu hàbitat silvestre (a través del programa #FreeWildForest), i, en cas contrari, els ofereixen recer en el seu centre, que compta amb prop de 37 hectàrees de terreny.

La Fundació Reserva Wild Forest és una organització sense ànim de lucre que va 'obrir portes' l'any 2016. Foto: Paola Calasanz

La seva fundadora, Paola Calasanz, és la reconeguda influencer que s'amaga darrere del nom de Dulcinea i que compta amb més de 100.000 seguidors a Instagram. Tal com ella mateixa explicava fa un temps a les seves xarxes, “la Reserva ja no és aquell petit terreny on vaig començar salvant dos porcs senglars i cinc cervatells; ara és un bosc sencer replet de prats i més de 100 animals salvatges irrecuperables”.

La fundadora de Wild Forest és la influencer Paola Calasanz, popularment coneguda com a Dulcinea

Actualment, Wild Forest és un espai que vol ser referent per a persones interessades en aprofundir en l'educació mediambiental i la investigació d'espècies autòctones en pro del seu benestar. És per això que un diumenge cada quinze dies, aproximadament, obre les portes a tothom perquè pugui visitar l'espai i veure els animals en llibertat. També ofereix l'opció de visites guiades i l'experiència Cuidador d'animals per un dia, una activitat de 4 hores que es fa en grups de com a màxim cinc persones en la qual, a través del guiatge d'un especialista, se segueixen totes les rutines que fan els cuidadors i cuidadores per al benestar físic i mental dels animals que viuen a la reserva.

A la reserva Wild Forest hi conviuen més d'un centenar d'animals irrecuperables. Foto: Paola Calasanz

L'altre projecte del Bages que té els animals de protagonistes és Granja Natura, un centre ubicat a El Mujal (Navàs), que compta amb instal·lacions diverses en les quals hi viuen animals de tot tipus. Hi ha la Grangeta, amb vaques, cavalls, ponis, ovelles, porcs vietnamites, cabres i conills; l'Aviari, amb gallines, galls, oques, faisans o còrvids; l'espai Rapinyaires, amb dos grans ducs, una àliga de Harris, òlibes i mussols; el Terrari, amb tortugues diverses (lleopard, russa, carbonària, de la Mediterrània i gegant d'Àfrica), camaleons del Iemen, taràntules, iguanes, dragons barbuts, geckos lleopard, un verà del desert i una pitó reial albina, i amb la zona de la fauna Salvatge, on s'hi troben l'eriçó africà, l'emú, la daina o el porc espí.

Granja Natura ofereix visites dissabtes, diumenges i festius. Foto: Granja Natura

Si bé Granja Natura no és pròpiament un centre de recuperació d'animals, sí que també fa aquesta funció i l'intenta inculcar als infants i famílies que s'hi atansen. Sense anar més lluny, la setmana passada van recuperar una òliba procedent d'un criador de falconeria que tenia una malformació a l'esquena.

El seu horari d'obertura al públic és els dissabtes, diumenges i festius. Sempre es fa sota reserva prèvia i compta amb una visita guiada que comença a les onze del matí i s'acaba a la una del migdia. Eventualment, també ofereixen activitats diverses a les tardes, a partir de les tres.

Si voleu conèixer més a fons Wild Forest, premeu aquí. Per a més informació sobre Granja Natura, visiteu aquest enllaç.

2. Camadoca i Fuives al Berguedà

Conservar la fauna autòctona del Berguedà (especialment la dels rius) i vetllar per la subsistència d'espècies irrecuperables o en perill d'extinció és la raó de ser de l'Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA), que des del 2006 duu a terme la seva labor a l'antiga masia Camadoca, ubicada dintre del terme municipal de Santa Maria de Merlès. Al llarg d'aquests 18 anys, i amb la voluntat d'estendre el respecte pel medi natural entre la població, l'ADEFFA ha centrat part dels seus esforços a promoure l'educacióambiental, oferint visites guiades tant a escoles i instituts com a persones a títol individual o grupal.

L'Associacio de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona està ubicada a Santa Maria Merlès. Foto: ADEFFA

La visita estàndard (que actualment només està oberta a centres educatius però a partir del juny ja la podrà gaudir tota la ciutadania) s'inicia a dintre de les instal·lacions de la masia -on hi ha diversos aquaris amb peixos, petxines i crancs d'aigua dolça autòctons-, continua amb la descoberta dels estanys exteriors (amb peixos grans i tortugues), i finalitza amb un endinsament a la fauna del bosc a través d'un recorregut en el quals diversos especialistes posen nom i cognoms als mamífers i ocells que han arribat a Camadoca ferits i no poden tornar a ser alliberats, així com també descobreixen les espècies en perill d'extinció que viuen allà, com el visó europeu, l'almesquera, les nàiades o els crancs de riu ibèrics.

La majoria d'animals que arriben a Camadoca no poden ser retornats al seu hàbitat natural. Foto: ADEFFA

L'altre projecte amb seu al Berguedà (a Olvan, concretament) és un dels més singulars d'aquest Carretera i manta d'abril. Es tracta de Fuives, la reserva mundial de rucs (o guarans) catalans per excel·lència que fa més de 50 anys que lluita per donar a conèixer i conservar aquesta raça d'èquid autòctona del nostre país. Actualment, el centre compta amb més d'un centenar d'exemplars, entre mascles i femelles, i cada diumenge obre les portes a tothom perquè pugui conèixer la tasca que fa l'equip que el fa funcionar, capitanejat per Joan Gassó.

Tot plegat, en el marc d'una visita guiada en què infants i adults descobriran les característiques bàsiques d'aquesta raça tan nostrada, veuran de ben a prop els animals, i s'endinsaran als diversos espais del mas Fuives, anterior al segle X: el laboratori, les sales audiovisuals, estances de la típica masia catalana perfectament conservades... I, finalment, un ecomuseu amb una gran exposició d'eines del camp.

Per a més informació de Camadoca, premeu aquest enllaç. Si voleu saber més coses de Fuives, cliqueu aquí.

3. Cim d'Àligues al Vallès Oriental

La meca per excel·lència dels amants de les aus i, més específicament, dels rapinyaires. El Cim d'Àligues és tota una institució pel que fa a l'acollida, guariment i estudi d'aquesta família d'ocells. Però també per tota la tasca divulgativa que l'envolta, i és que és un dels centres faunístics de Catalunya més visitats per centres escolars. De fet, fa uns anys va dissenyar una sèrie de programes educatius encarats a donar a conèixer la biologia, el comportament i la funció de les diferents espècies dintre de l'ecosistema.

Les visites al Cim d'Àligues acaben amb una demostració de vol que fascina petits i grans. Foto: Cim d'Àligues

Des del 1992, aquest centre d'educació ambiental situat a Sant Feliu de Codines, està obert a tota la ciutadania perquè pugui descobrir, amb tots els ets i uts, qui són i què fan els rapinyaires. Tot plegat, a través de visites guiades i comentades que comencen pels aviaris (amb diverses gàbies on s'hi poden observar rapinyaires nocturns i diürns, i carronyaires -gran part dels quals, irrecuperables) i acaben amb una demostració de vol espectacular que deixa bocabadats grans i xics.

Per a més informació, premeu aquest enllaç.

4. CRARC a l'Anoia

Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya. Aquestes són les paraules que s'amaguen darrere de l'acrònim CRARC, una institució que, tal com el seu nom indica, es dedica a la rehabilitació de la fauna herpetològica amb la finalitat de retornar-la al seu hàbitat natural. Sabíeu que és l'únic centre d'aquestes característiques que hi ha a Catalunya i a l'estat espanyol? Va inaugurar-se l'any 1997, i des d'aleshores, ha aconseguit reintroduir prop de 3.000 tortugues mediterrànies als parcs naturals del Garraf i de la Serra del Montsant.

El CRARC és recer de nombrosos rèptils i amfibis tant autòctons com exòtics. Foto: CRARC

Més enllà de les tortugues, però, el CRAC, ubicat a Masquefa, també és recer de nombrosos rèptils i amfibis tant autòctons com exòtics que han arribat allà o bé perquè els seus propietaris ja no se'n poden fer càrrec, o perquè estan malferits, o perquè s'han decomissat per tràfic il·legal. Així, per exemple, els visitants podran trobar-s'hi des de llangardaixos platejats del Sudan fins a cocodrils o iguanes, passant per serps pitó, reinetes meridionals, gripaus espinosos, tritons o varans (entre molts d'altres).

Al CRARC, els visitants podran trobar-s'hi des de llangardaixos platejats del Sudan fins a cocodrils o iguanes

Igual que molts altres centres faunístics, el CRAC esmerça gran part dels seus esforços a fer pedagogia al voltant de la importància de protegir i respectar el medi natural i qui l'habita. En aquest sentit, són nombroses les escoles que hi fan visites perquè els infants entenguin i es familiaritzin amb la biologia d'uns animals molt desconeguts i -sovint- temuts sense gaires fonaments. El centre, d'altra banda, també té les portes obertes a tothom que el vulgui descobrir. Hi ha l'opció de fer una visita lliure (seguint els plafons informatius) o d'acompanyar-se d'un guia expert (només els caps de setmana i amb prèvia reserva).

El CRARC ha aconseguit reintroduir prop de 3.000 tortugues mediterrànies als parcs naturals del Garraf i de la Serra del Montsant. Foto: CRARC

Per a més informació, premeu aquest enllaç.

5. Fundació CRAM al Baix Llobregat

Si teniu especial predilecció pel mar i els éssers que hi viuen, és gairebé una obligació visitar Centre de Recuperació d'Animals Marins (CRAM), situat al Prat de Llobregat. Es tracta d'un espai únic que en els darrers anys s'ha convertit en un referent dintre del camp del rescat, la rehabilitació i la reintroducció de la fauna marina al seu hàbitat natural. Compta amb un recinte de 18.000 metres quadrats en el qual els visitants tenen l'oportunitat de descobrir tota la feina que s'hi fa, així com també prenen consciència de les amenaces que pateix la biodiversitat marina, i coneixen eines per a millorar-ne el seu estat de conservació.

El CRAM és un referent dintre del camp de la reintroduccióde la fauna marina al seu hàbitat natural. Foto: Fundació CRAM

La seva vessant més divulgativa i oberta a la ciutadania s'ha traduït en unes visites guiades completíssimes i d'allò més interessants que s'adapten en funció de la tipologia de públic assistent. En tots els casos, els grups van acompanyats d'un educador que els guia per les instal·lacions del centre: l'àrea d'Educació, amb una exposició multimèdia sobre la biodiversitat marina; l'àrea Clínica, on hi ha tots els animals ferits que s'estan tractant per ser retornats al mar, i l'àrea d'Investigació, en què es mostren els projectes científics que la Fundació ha impulsat en pro de la fauna marina. Paral·lelament a les visites guiades, a més, el CRAM organitza tallers, cursos, xerrades i propostes ludicoeducatives de manera regular.

La fundació duu a terme una important tasca divulgativa i de sensibilització. Foto: Fundació CRAM

Per a més informació, premeu aquest enllaç.