Els actes de l'Any Candel a Manresa analitzaran «els nous catalans» des d'una òptica passada i actual

Els nous catalans, el títol de referència de la bibliografia de Paco Candel, és un concepte que "continua tenint vigència" en els canvis demogràfics que viu el país amb la nova immigració que arriba de fora de l'Estat. Amb aquesta premisa, sis entitats de Manresa s'han decidit a agrupar esforços per oferir un programa de xerrades i activitats durant l'Any Candel, ara que es commemora el centenari del naixement de l'activista social i cultural. Representants d'aquestes entitats han presentat els actes aquest dilluns al Casal Cívic el Castell.

Òmnium, Centre d'Estudis del Bages, Càritas, Promoció de la Memòria Popular, Creu Roja i l'Associació Viure i Conviure organitzaran un mínim de sis activitats durant els mesos de maig i juny per recordar Candel i el fet migratori de mitjans del segle XX, però també per contextualitzar el seu discurs davant de la nova onada migratòria que viu el país en les darreres dues dècades. Un mínim de sis actes, perquè Òmnium ja va fer la lectura doble d'autors de llengua no catalana durant la diada de Sant Jordi i preveu fer altres activitats relacionades durant el mes de setembre, que ja s'anunciaran.

El programa començarà aquest mateix dijous amb la setena Jornada Joan Vilar Costa, que estarà dedicada a l'exili i l'emigració política com a pròleg de les altres activitats programades. La jornada, que se celebrarà a l'Espai Òmnium a partir de les 7 de la tarda inclourà Joan Vilar a l'exili polític de Tolosa de Llenguadoc, com a presentació del personatge, i Acollida a les persones refugiades, que anirà a càrrec de Jenifer González, coordinadora del Programa d'Atenció a Persones Refugiades, i de Pilar Lance, tècnica del Servei d'Atenció Espiritual i Religiosa de la Fundació Germà Tomàs Canet.

Els actes de l'Any Paco Candel a Manresa continuaran el dimecres 21 de maig a les 5 de la tarda al Casal Cívic el Castell amb la presentació del llibre biogràfic Candel. La màquina d'escriure, a càrrec del seu autor, Genís Sinca. L'endemà dijous a les 6 de la tarda, la sala d'actes del Casino acollirà Els i les altres manresans/nes. Testimonis de la nova migració a Manresa, una taula rodona amb persones de diversa nacionalitat que han participat en la taula d'acollida de Càritas i Creu Roja.

El dijous 29 de maig a partir de les 7 de la tarda, també a la sala d'actes del Casino, l'historiador Francesc Comas pronunciarà la xerrada Migracions i creixement urbà. La Manresa dels seixanta. Els actes continuaran el dimarts 3 de juny a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Casino amb la taula rodona Venir a viure a Manresa als seixanta, amb persones que van migrar a la capital del Bages durant aquella dècada del segle passat i que exposaran el seu testimoni i les dificultats i alegries que van viure.

Finalment, el divendres 6 de juny a les 7 de la tarda, també a la sala d'actes del Casino, el professor Josep Oliveras pronunciarà la conferència Els altres manresans (Visió socio-econòmica dels seixanta).