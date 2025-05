Mig any després es reobre el trànsit de vehicles i vianants al camí d'accés al barri de Sant Pau

El camí d'accés al barri de Sant Pau, situat a prop del Pont Vell, recuperarà la seva operativitat aquest dijous, al llarg del matí, permetent el pas tant de vianants com de vehicles i restablirà el recorregut habitual del bus urbà. La regidora de Via Pública, Mariana Romero, i el regidor d'Acció Comunitària, Lluís Vidal Sixto, que han visitat les obres, han informat que han finalitzat els treballs d'estabilització i sanejament necessaris per garantir la seguretat en el camí. El camí ha estat tallat més de mig any.

El passat 23 d'octubre, es va produir un despreniment de roques en el talús sobre el vial d'accés a Sant Pau des de la carretera C-1411z, just a la sortida del túnel ferroviari, en terrenys propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). L'esllavissada va afectar la via del tren, interrompent el servei inicialment, així com el vial d'accés a Sant Pau i la carretera C-1411z, la qual cosa va requerir el seu tancament temporal al trànsit de vehicles i vianants.

Immediatament, FGC i l'Ajuntament de Manresa van dur a terme els treballs necessaris per restablir les condicions de seguretat. Dies després, es va poder reprendre la circulació de trens per la via de FGC i, paral·lelament, el trànsit de vehicles per la carretera C-1411z. Pel que fa al camí d'accés al barri, que va ser el més afectat, s'hi va habilitar un pas provisional per a vianants, però no per a vehicles ni autobusos, que van haver de seguir un recorregut alternatiu des de l'esllavissada.

Des del passat març, s'han realitzat treballs d'estabilització del talús. Les obres han inclòs la col·locació de bulons al talús, reforç amb cablejat metàl·lic, instal·lació de geomalles i malla metàl·lica de protecció, a més del sanejament i neteja de la zona. Aquestes actuacions han seguit les recomanacions de l'estudi geològic i geotècnic encomanat per l'Ajuntament de Manresa després de l'incident.

Per completar l'actuació, en aquests moments s'estan fent uns treballs d'arranjament d'un petit tram de vorera (al costat del talús estabilitzat) que comporta l'afectació d'un carril de circulació per habilitar l'itinerari de vianants. En aquest punt el trànsit de vehicles es regula en pas alternatiu per senyalització d'obres.