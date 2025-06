Retards de fins a 30 minuts a l'R4 per incidències a Montcada Bifurcació i Sant Vicenç de Castellet

Els trens de l'R4 circulen amb demores de 30 minuts de mitjana per dues incidències a les estacions de Montcada Bifurcació i Sant Vicenç de Castellet, segons han informat fonts de Renfe. També circulen amb els horaris alterats els combois de l'R3 i l'R7. A més, s'ha suspès la circulació de trens amb origen i destinació Martorell Central. Tècnics d'Adif estan treballant per poder resoldre les avaries tan aviat com sigui possible.