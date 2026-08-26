Treballs de pintura provocaran talls de trànsit aquest dijous al vespre a Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha informat de diverses afectacions al trànsit aquest dijous, 27 d'agost, amb motiu dels treballs de pintura de la senyalització horitzontal que es faran en diversos carrers de la ciutat.
A partir de les 8 del vespre, es tallarà la circulació als carrers Era Esquerra i Carrió. Durant aquesta primera fase, l'accés de vehicles al pàrquing Catalònia es farà pel carrer Cardenal Lluch.
Canvis de circulació a partir de 2/4 de 12 de la nit
A partir de 2/4 de 12 de la nit, els treballs es traslladaran al carrer Saclosa, que quedarà tallat al trànsit entre el carrer del Bruc i la plaça Independència. En aquest mateix tram també quedarà prohibit l'estacionament.
L'accés al pàrquing SAM i al carrer Pompeu Fabra s'haurà de fer des del tram del carrer Cardenal Lluch més proper al passeig Pere III. Els vehicles hauran d'entrar per la plaça Neus Català i circular pel lateral del passeig, al costat del Casino, fins arribar al carrer Cardenal Lluch. Per facilitar aquest itinerari, es retiraran les pilones i es prohibirà l'estacionament de motocicletes en aquest punt.
Pel que fa al pàrquing Catalònia, a partir de 2/4 de 12 l'accés es farà pel carrer Era Esquerra, mentre que la sortida haurà de fer-se pels carrers Cardenal Lluch i Pompeu Fabra.