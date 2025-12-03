L’economia d'Osona va créixer un 4,1% l’any passat, mentre que la del Lluçanès va augmentar un 3,1% segons indica l’Anuari Econòmic Comarcal 2025 de BBVA que ja es pot consultar en format de portal web interactiu. Es tracta d’una eina que posa a l'abast dels usuaris totes les dades econòmiques comarcals amb mapes i gràfics, i que ha desenvolupat la consultoria especialitzada en comunicació de dades Polis.
Podeu accedir al portal clicant aquí.
El creixement econòmic d'Osona ha permès tancar el cicle 2019-24 amb un augment acumulat del 10,4%. L'any passat, el sector que més va créixer va ser la indústria (+5,7%) -sobretot les manufactures i l'alimentació-, seguida dels serveis (+3,6) i la construcció (+1,2%). Per contra, el sector primari va decaure un 0,7%. Les dades positives s'han traduït amb un increment de l’afiliació a la Seguretat Social de l'1,9%, que sobretot s’ha manifestat a Tona (10,4%) i Vic (1,3%), mentre que ha disminuït a Manlleu (-0,1%), Torelló (-3,5%) o Centelles (-5,6%).
Dades corresponents a l'evolució del VAB entre el 2023 i 2024
En el cas del Lluçanès, el cicle 2019-2024 l'augment acumulat va ser del 5,7%. L'any passat, a la comarca de més nova creació de Catalunya, la indústria va ser el sector que més va créixer (+6,2%), seguida dels serveis (+1,3%). La construcció va decréixer un 2,7%.
Aquestes són només algunes de les dades comarcals que es poden consultar a l'Anuari Econòmic Comarcal de BBVA, un dels informes més valuosos d'anàlisi econòmica territorial. Amb 31 edicions publicades, l’estudi ha esdevingut un referent pel nivell de detall i qualitat i es manté com l’únic informe a Catalunya que proporciona una visió tan precisa del creixement econòmic en l’àmbit comarcal. El document està dirigit pel professor emèrit del departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Oliver.
La informació econòmica i el seu context
Tant l’informe com el portal web proporcionen dades sobre el comportament dels sectors i subsectors productius de les 43 comarques, així com dels set eixos i les quatre demarcacions catalanes. S’avaluen no només les xifres del 2024, sinó que també s'ofereix l'oportunitat de tenir una retrospectiva de l'evolució de cada sector i a cada territori des del 2019 -abans del context de pandèmia- o, fins i tot, anar més enllà i calibrar els canvis durant l'última dècada, (2014-2024).
Concretament, Osona els àmbits productius que tenen més pes econòmic són els serveis amb el 56,1% del VAB, seguit de la indústria amb el 34,7%. La construcció representa el 6,4% de l’economia comarcal i el sector primari, el 3%. En el cas del Lluçanès, el sector amb més pes és el de serveis (39,7%), seguit de la indústria (29,9%), el sector primari (19,4%) i la construcció (11,2%).
També s’hi pot consultar informació del mercat laboral: en el cas d'Osona, el sector serveis concentra el nombre més gran de persones a l’atur (4.241) i, alhora, també és el que té més treballadors afiliats, fins a 46.270. Al Lluçanès també és el sector serveis on hi ha més treballadors afiliats (886).
Pel que fa al mercat immobiliari, en els últims dos anys el preu de l’habitatge a Osona ha crescut, en passar dels 1.655 euros/m² del 2023, als 1.751 del 2024. El preu de l'habitatge al Lluçanès l'any passat era de 1.115 euros/m².
La versió interactiva de l'Anuari Econòmic Comarcal BBVA permet organitzar la navegació en més de 50 seccions per a cadascun dels àmbits territorials, i la informació temàtica en diferents formats. A més, totes les dades es poden descarregar, ja netes i en formats reutilitzables, per permetre anàlisis noves d’acadèmics, experts i qualsevol persona interessada.