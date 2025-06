Roda de Ter aposta per la transformació sostenible dels equipaments

Roda de Ter ha engegat un seguit de canvis en els equipaments municipals amb un clar objectiu: fer-los més sostenibles. És el cas de la gespa del camp de futbol municipal que ja s'ha substituït per una que respecta el medi ambient. Després de 15 anys d’ús i arribant al límit de la seva vida útil, el consistori ha decidit invertir per millorar el camp de futbol municipal per on setmanalment hi passen al voltant de 200 futbolistes del Centre Esportiu Roda.

L’alcalde, Toni Mas, explica que es tracta d'una transformació que "forma part dels canvis per adequar la zona esportiva a les necessitats actuals". "Cal apostar per l'esport i els seus valors", referma Mas. L’Ajuntament ha fet una inversió de 330.000 euros i després d'unes mesos d'obres, ja està llesta.

Sense materials contaminants

Una de les principals característiques d’aquesta nova gespa que s’està instal·lant al camp de futbol és que no contindrà cautxú. D’aquesta manera el municipi s’anticipa a futures normatives que prohibiran l’ús de materials contaminants en instal·lacions esportives. Així ho explica la primera tinent d'alcaldia i regidora d'esports, Yolanda Tristancho, qui assegura que "hem volgut anar un pas més enllà perquè la normativa europea que prohibeixi el cautxú arribarà els pròxims anys".

En aquest sentit, ha explicat, que la gespa que s'ha instal·lat està feta amb sorra o blat de moro, sempre "utilitzant materials que siguin respectuosos amb el medi ambient" que alhora milloraran l'experiència dels usuaris sense comprometre la qualitat del joc.

Alcalde de Roda de Ter, Toni Mas; regidora d’Esports, Yolanda Tristancho; regidor de Medi Ambient, Joan Escarrabill

Ajuntament Roda de Ter

Plaques fotovoltaiques a la teulada

El canvi cap a una gespa mediambientalment sostenible se suma també a una segona transformació d'aquest equipament municipal: la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la teulada de la graderia. El regidor de Medi Ambient, Joan Escarrabill, explica que la cessió s'ha fet "amb la idea d’impulsar nous models de producció i consum d’energia que trenquin amb els modes de producció més convencional". L'Ajuntament de Roda de Ter ha cedit els 300 metres quadrats de coberta a la Cooperativa Sostenible del Ter, "entitat que té per objectiu facilitar l'accés a energies renovables a tots els veïns i treballar per la transició energètica", afegeix Escarrabill.

Aprofitar les teulades per aconseguir energia renovable en benefici de la ciutadania. Aquesta és la màxima del consistori rodenc pels pròxims anys, ja que l'alcalde apunta que és "la primera de diverses accions" que es volen impulsar al territori. El projecte preveu la instal·lació de dues unitats de producció d'energia solar, una al camp de futbol i una altra en una teulada d'una empresa privada, que en total generaran uns 110 quilowatts. L'energia serà distribuïda entre els socis per autoconsum compartit, una modalitat molt estesa en determinats països i que permet una distribució equitativa de l'energia generada.

Entre les accions que l'Ajuntament té sobre la taula, a banda de la cessió de teulades, hi ha la de cedir a la cooperativa l'excedent d'energia que generen algunes instal·lacions fotovoltaiques situades en equipaments municipals. De fet, el regidor de Medi Ambient explica que "aquest treball ha amb la cooperativa sostenible del Ter ha de continuar per anar trobant diferents vies de col·laboració, com podria ser la cessió d’una instal·lació fotovoltaica municipal". "Són mostres de com apostar a nivell municipal per la sostenibilitat energètica", conclou.

🤝 Amb el suport de l'Ajuntament de Roda de Ter