Arriba la cinquena edició de l'Esotèric Shopping Night a Ripoll amb prop de 150 parades

Del 24 al 26 d’octubre, Ripoll Comerç celebrarà la cinquena edició de l’Esotèric Shopping Night, la Fira de Bruixes de Ripoll, un esdeveniment que s’ha convertit en una de les cites esotèriques més rellevants del país. Enguany, la fira creix i s’expandeix amb nous espais, més activitats per a tots els públics i comptarà amb l’espectacle del Premi Mundial de Mentalisme, Luis Pardo, com un dels plats forts d’aquesta nova edició.
L’Esotèric Shopping Night de Ripoll reunirà, en aquesta edició, prop de 150 parades i més de 40 professionals del món esotèric com tarots, vidents, clarividents, meiges, astròlegs i terapeutes holístics, provinents d’arreu de Catalunya i de la península. Durant tres dies, el centre històric de Ripoll es transformarà en un escenari dedicat a l’ocultisme i les arts màgiques, amb rituals participatius, la tradicional benedicció dels comerços, oracles col·lectius, tallers infantils i familiars, conferències i molta animació de carrer. També hi haurà danses de foc, el ritual i la cremada de la bèstia amb els Diables de Ripoll, un autèntic tren de la bruixa -el més llarg de Catalunya- i el tradicional Conjur de la Queimada, que cada any reuneix un gran nombre d’espectadors.
Un dels moments més simbòlics d’aquesta edició serà el Ritual de la Sort, conduït per Exther, la Bruixa de la Nova Era, que es farà el dissabte al matí a l’estand de l’Administració de Loteria "El Follet". A més, durant la cerimònia, es beneirà el número de la Loteria de Nadal de Ripoll Comerç (57.800) per atraure la prosperitat i la bona fortuna, compartint energia positiva amb comerciants, visitants i veïns de la vila.
Entre els grans atractius del cap de setmana, destaca també l’actuació de Luis Pardo, Premi Mundial de Mentalisme, un dels professionals més reconeguts d’Europa en el seu camp. Guardonat també amb el Premi Nacional de Mentalisme, ha marcat els escenaris internacionals amb un estil propi que combina psicologia, suggestió i hipnosi. Va assolir un rècord mundial conduint una moto a cegues durant més de 7 quilòmetres, i actualment és en cartellera a Barcelona. Per una sola nit, tancarà funcions per presentar en exclusiva a Ripoll el seu impactant espectacle En tu mente, una experiència on, segons ell mateix explica, “no podràs creure el que veuràs, però ho creuràs perquè ho viuràs”.
L’Esotèric Shopping Night, organitzat per Ripoll Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ripoll, FECORIS, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya, els Diables de Ripoll, la Diputació de Girona, la UIER i Exther, la Bruixa de la Nova Era, forma part del pla de dinamització de Ripoll Comerç, que té com a objectiu atraure visitants a la població i incentivar les compres als establiments locals i, al mateix temps, a les parades participants d’arreu. La fira reafirma el seu paper com a motor d’activitat econòmica i cultural a la capital del Ripollès.
Guarda't la data al calendari
Si vols anar anotant al calendari els dies que pots anar a visitar l'Esotèric Shopping Night, has de saber que el centre de Ripoll obrirà les seves portes el divendres 24 d'octubre a les 17 hores i tancarà a mitjanit. Pel que fa a dissabte i diumenge, els dos dies es podrà visitar a partir de les 10 del matí, però el dissabte tancarà a la 1 de la matinada i el diumenge, a les 20.30 h. Podeu consultar la programació sencera aquí i veure el vídeo promocional d'enguany aquí.