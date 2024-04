La UVic-UCC organitza la segona edició dels «Connectivity Days»

Per segon any, la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya organitza els Connectivity Days, un espai d'experimentació immersiva per a la simulació i creació de realitats tecnològiques. Les jornades, sota el títol Neurones, algoritmes i... acció, es desenvoluparan al Paranimf de la UVic-UCC i a la Sala Gòtica els dies 17 i 18 d'abril i van dirigides a estudiants i personal de la Universitat així com a la ciutadania en general.

La inauguració tindrà lloc –també al Paranimf- aquest dimarts 16 d'abril amb una conferència performativa a càrrec de Maria Arnal i Sergio Sánchez-Ramírez, de la Fundació Èpica La Fura dels Baus, Supercomputing Center Barcelona i Starts+EU. "Són unes jornades pensades per acostar les tecnologies més punteres i innovadores al món de l'empresa i la comunicació, com també per donar-les a conèixer als estudiants, les empreses i les organitzacions", assenyala Montse Casas, coordinadora dels Connectivity Days.

Noves formes de coneixement

Els Connectivity Days 2024 pretenen crear dinàmiques interactives a partir del valor tecnològic i artístic com a noves formes d'accés al coneixement. En aquest context, es mostrarà com l'ús de les tecnologies immersives és una de les principals tendències en l'àmbit educatiu i formatiu, perquè permeten interactuar amb escenaris professionals simulats i potencien l'aprenentatge amb experiències creatives i immersives. El seu caràcter experiencial també fa possible reproduir situacions, reptes i facilitar la solució de problemes que es plantegen en el món empresarial.

Sis experiències immersives

Els Connectivity Days comptaran amb diversos estands on s'oferiran sis experiències immersives per la simulació de realitats tecnològiques: L'espai de 3Cat presentarà Eufòria 360°, l'experiència immersiva multicàmera que et transporta al Palau Sant Jordi; Onion Lab hi portarà un estand per imaginar el futur a través de l'art, el disseny i la tecnologia; Telefónica presentarà Districte AR: Experiències de la realitat augmentada; Seidor hi serà present amb la presentació Nous espais immersius per a la formació i la comunicació corporativa; Marc Gomariz, codirector de Landscapes i Festival MIRA, mostrarà Creating digital landscapes for a physical world; Òscar Xavier Gómez, creatiu i director audiovisual de l'estudi Tururut Artesania Multimèdia donarà a conèixer el procés de producció de la casa natal de Salvador Dalí a Figueras; i també es podrà visionar La metàfora del núvol, un projecte d'il·luminació del Paranimf i la projecció amb creacions d'artistes digitals presentades pel Departament de Cultura a l'Integrated Systems Europe 2024.